Myriam Sylla'nın hareketleri gündem oldu: İlkin Aydın ne yapsa başaramadı

Yayınlanma:
Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 ile geçen Galatasaray Daikin'de taraftarlar maç sonu voleybolcuları tribüne çağırdı. Yeni transferlerden Myriam Sylla'nın üçlü çekildiği sıradaki şaşkınlığı gündem oldu.

Sultanlar Ligi 202025-2026 sezonu ilk hafta maçında Galatasaray Daikin sahasında Aydın Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya geldi.

GALATASARAY GALİBİYETLE BAŞLADI

Burhan Felek Spor Salonu’nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar, sahadan setlerde 3-0’lık üstünlükle ayrıldı.

MYRIAM SYLLA VE İLKİN AYDIN'DAN 16'ŞAR SAYI

Galatasaray Daikin’de yeni transfer Myriam Sylla ve kaptan İlkin Aydın kaydettikleri 16’şar sayıyla maçın en skorer isimleri oldu.

2024/11/07/hbgs.jpg

ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı taraftarlar, voleybolcuları üçlü çektirmeye çağırırken Myriam Sylla şaşkınlığını gizleyemedi.

İLKİN AYDIN ÜÇLÜ ÇEKTİRMEYİ ÖĞRETTİ

Myriam Sylla’nın yanına giden İlkin Aydın’ın üçlü çektirmeyi öğretmek için çabaladığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

