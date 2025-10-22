İlkin Aydın fena yakalandı! Görevliden kaçmadı

Galatasaray Daikin'in İlbank'ı 3-0 yendiği maça oynamamasına rağmen İlkin Aydın damgasını vurdu. İlkin Aydın, saha görevlisine yakalandı.

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı sezona fırtına gibi girdi.

Vodafone Sultanlar Ligi'nde ilk 2 haftayı 2 galibiyetle geçen Sarı kırmızılılar, 3. maçta da İlbank'ı set vermeden yendi.

TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanan mücadeleye Galatasaray; Britt Bongaerts, Alexia Carutasu, Ali Frantti, Martyna Lukasik, Ayçin Akyol, Yasemin Güveli ve Eylül Akarçeşme Yatgın (L) 6’sıyla başladı.

MYRIAM SYLLA NEDEN OYNAMADI?

Sarı kırmızılı takımda İtalyan yıldız Myriam Sylla, bu maçta oynamadı.

Sylla'nın yabancı sınırlaması nedeniyle kadroya alınmadığı belirtildi. Bundan önceki maçta da Frantti aynı gerekçeyle forma giymemişti.

İLKİN AYDIN OYNAMADI AMA...

Galatasaray'ın takım kaptanı İlkin Aydın da oynamasına rağmen maça damgasını vurdu.

İlkin Aydın'ın dinlendirildiği belirtildi.

Ancak takım arkadaşlarını yalnız bırakmayan İlkin Aydın, bir pozisyondaki GDS incelmemesi sırasında yerinde duramadı.

İLKİN AYDIN FENA YAKALANDI

İlkin ayağa kalkarak hakem masasında yapılan kontrolü izlemeye çalışırken görevliye yakalandı.

İŞTE O ANLAR:

Saha görevlisi müdahale ederek İlkin Aydın'dan yerine dönmesini istedi.

İlkin, bunun üzerine geriye dönerek kulübeye oturdu.

