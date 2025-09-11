İlkay Gündoğan için olay sözler: Canlı yayında şaşkına çevirdi

İlkay Gündoğan için olay sözler: Canlı yayında şaşkına çevirdi
Yayınlanma:
Kerem Demirbay'ın İlkay Gündoğan için sarf ettiği sözler sosyal medyada gündem oldu.

Galatasaray’dan Eyüpspor’a gelen Kerem Demirbay, eski takımına karşı oynayacağı mücadele öncesi TRT Spor’a açıklamalarda bulundu.

“G.TÜ BAŞI OYNAYAN BİRİSİ DEĞİL”

Kendisi gibi Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan’ın transferini değerlendiren Kerem Demirbay’ın canlı yayın sırasında “G.tü başı oynayan birisi değil” sözleri gündeme oturdu.

Kerem Demirbay’ın açıklamaları şu şekilde:

"İlkay ağabey farklı, benim küçüklüğümü bilir. İlkay ağabeyi anlatmak benim haddim değil açıkçası. Manchester City'de oynamış, Dortmund'da şampiyon olmuş. Barcelona'ya gitmiş, sonra City'ye dönmüş, Galatasaray'a gelmiş. Yaptıkları ortada."

“İLKAY AĞABEYİ SEVİYORUM”

"Çok severim. Delikanlı, çok efendi. Tam ağabey. G.tü başı oynayan birisi değil. Bunu insanlar da çok hızlı anlayacaktır. Galatasaray, tam bir lider aldı. İyi ki Türkiye'ye geldi. Türk futbolu için de güzel bir şey. Onun için burada olduğu için mutluyum. İlkay ağabeyi seviyorum."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

