Barış Alper Yılmaz için mutlu sonu açıkladı: Galatasaray da istediğini alır

Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Neom’a transfer olmak isteyen Barış Alper Yılmaz’ın talebi reddedildi.

Yaşanan olaylar sonrası olumsuz etkilenmemesi için bir süre kadro dışında kalan milli futbolcu, günler sonra açıklama yaptı.

BARIŞ ALPER YILMAZ ÖZÜR DİLEDİ

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Barış Alper Yılmaz, tek önceliğinin Galatasaray olacağına dair söz vererek özür diledi.

Ali Ece, Barış Alper Yılmaz'a sahip çıktı

“DOĞRU YAPTI”

Barış Alper Yılmaz’ın kararına dair konuşan Ali Ece, "Barış Alper takımda kalarak doğru yaptı.

İlk haftalara çok formda girdi sen bu hızla gidersen 20 gol, 20 asist yaparsın Avrupa'da iyi paralara oynarsın, Galatasaray da istediği satışı yapar.

Herkes için mutlu son olur.

Okan Buruk son derece süreci çok iyi yönetti.

Çünkü UEFA'da transfer döneminin bitmesine 10 gün kala böyle bir eksiği kapatması pek mümkün değildi" sözlerini sarf etti.

