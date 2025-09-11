Barış Alper Yılmaz için mutlu sonu açıkladı: Galatasaray da istediğini alır

Barış Alper Yılmaz için mutlu sonu açıkladı: Galatasaray da istediğini alır
Yayınlanma:
Güncelleme:
Barış Alper Yılmaz'ın takımda kalmasına dair konuşan Ali Ece, kararına destek verdi.

Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Neom’a transfer olmak isteyen Barış Alper Yılmaz’ın talebi reddedildi.

Yaşanan olaylar sonrası olumsuz etkilenmemesi için bir süre kadro dışında kalan milli futbolcu, günler sonra açıklama yaptı.

BARIŞ ALPER YILMAZ ÖZÜR DİLEDİ

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Barış Alper Yılmaz, tek önceliğinin Galatasaray olacağına dair söz vererek özür diledi.

ali-ece.webp
Ali Ece, Barış Alper Yılmaz'a sahip çıktı

“DOĞRU YAPTI”

Barış Alper Yılmaz’ın kararına dair konuşan Ali Ece, "Barış Alper takımda kalarak doğru yaptı.
İlk haftalara çok formda girdi sen bu hızla gidersen 20 gol, 20 asist yaparsın Avrupa'da iyi paralara oynarsın, Galatasaray da istediği satışı yapar.
Herkes için mutlu son olur.
Okan Buruk son derece süreci çok iyi yönetti.
Çünkü UEFA'da transfer döneminin bitmesine 10 gün kala böyle bir eksiği kapatması pek mümkün değildi" sözlerini sarf etti.

Galatasaray'ın Rüya Takım'ı ortaya çıktı: Ligi kasıp kavuracak!Galatasaray'ın Rüya Takım'ı ortaya çıktı: Ligi kasıp kavuracak!

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti: Ekonomik kriz derinleşiyor
Ekonomik kriz derinleşiyor
2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti
Meteoroloji '12 saat sürecek' diyerek sel uyarısı yaptı: Yarına dikkat
Tek bir şikayet ceza için yeterli: Yeni sistem ev sahibi-kiracı tanımayacak
Haftada 4 gün çalışma gelecek mi? Resmi açıklama ile kesinleşti
Bankalar faizleri güncelledi: 100 bin liranın 32 günlük getirisi güncellendi
Bankalar faizleri güncelledi
100 bin liranın 32 günlük getirisi güncellendi
İstanbul'un 20 ilçesinde bu gece elektrikler kesilecek: İşte o ilçeler
İşte o ilçeler
İstanbul'un 20 ilçesinde bu gece elektrikler kesilecek
İmzalar atıldı: En düşük maaş 63 bin lira oldu!
İmzalar atıldı: En düşük maaş 63 bin lira oldu!
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor: 7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor
Yeni Sağlık Bakanı bir anda yere yığıldı başını kürsüye çarptı: Kimse ne olduğunu anlayamadı
iPhone 17 resmen tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatları
Spor
Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın sağ kolunu transfer etti
Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın sağ kolunu transfer etti
Domenico Tedesco ilk kararını yönetime bildirdi: Duyar duymaz havalara uçtu
Domenico Tedesco ilk kararını yönetime bildirdi: Duyar duymaz havalara uçtu
Beşiktaş 5 imzayı birden attırdı
Beşiktaş 5 imzayı birden attırdı