İlhan Palut: Maçı çevirmek için uğraştık

Yayınlanma:
Çaykur Rizespor - Kasımpaşa maçı sonrası her iki takım teknik direktörü de açıklamalarda bulundu.

Palut, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarı hem Çaykur Rizespor'un hem de Kasımpaşa'nın kötü olduğunu belirterek, "Kendi hatamızdan bir gol yedik. İkinci yarı biz iyiydik, Kasımpaşa yine kötü. Maçı çevirmek için uğraştık. Yine kötü bir golle maçı kaybettik. Kasımpaşa'yı tebrik ediyorum." dedi.

Kasımpaşa Rize'de kazandıKasımpaşa Rize'de kazandı

Kasımpaşa Teknik Direktörü Şota Arveladze, stresli maçlar oynadıklarını aktararak, "Son dakikada kazandığımız galibiyet her zaman çok tatlıdır. İlk yarı çok değişik bir oyun oynadık. Rakip takım için de aynısını söyleyebilirim." diye konuştu.

İlk devre daha iyi oynadıklarını ifade eden Arveladze, şunları kaydetti:

"İkinci yarı kötü başladık. Topu çabuk rakibe verdik, çok uzun top oynadık. İkinci yarı hiç top alamadık. Bunun sonucunda yavaş yavaş baskı yedik. O baskıyla da ceza sahamızda karambol oldu, topa vuramadık, gol oldu. Oyunda kalmak kolay iş değil.

Rakip takım moral buluyor, pozisyonlara giriyor. Yine Kasımpaşa bence bu son 20 dakika golden sonra iyi durdu, iyi kaldı. Son dakikalarda bulduğumuz golün çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çok değerli bir deplasman galibiyeti. takımı ve camiayı tebrik ediyorum."

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

