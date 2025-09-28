İlhan Palut: Maçı çevirmek için uğraştık

Palut, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarı hem Çaykur Rizespor'un hem de Kasımpaşa'nın kötü olduğunu belirterek, "Kendi hatamızdan bir gol yedik. İkinci yarı biz iyiydik, Kasımpaşa yine kötü. Maçı çevirmek için uğraştık. Yine kötü bir golle maçı kaybettik. Kasımpaşa'yı tebrik ediyorum." dedi.

Kasımpaşa Rize'de kazandı

Kasımpaşa Teknik Direktörü Şota Arveladze, stresli maçlar oynadıklarını aktararak, "Son dakikada kazandığımız galibiyet her zaman çok tatlıdır. İlk yarı çok değişik bir oyun oynadık. Rakip takım için de aynısını söyleyebilirim." diye konuştu.

İlk devre daha iyi oynadıklarını ifade eden Arveladze, şunları kaydetti: