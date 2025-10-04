"Icardi'yi yedirmeyin! Karıştırmak isteyenler var"

Galatasaray'ın Beşiktaş'la oynayacağı derbi öncesi dikkat çeken iddialar ortaya atıldı.

Gazeteci Gökhan Dinç, BTV Youtube kanalında Galatasaray'ı karıştırmak isteyenler olduğunu ileri sürdü.

Dinç, şu ifadeleri kullandı:

- Çocukların tamamı Galatasaraylı olduysa Icardi sayesinde oldu. Attığı golleri kazandırdığı şampiyonlukları, yaptığı paylaşımları unutmayın.

- Icardi'yi yedirmeyin, kimseye yedirmeyin. Sözüm ona Galatasaray'lı olup suni gündem oluşturmaya çalışanlara da yedirmeyin.

"KEMERBURGAZ'LA KONUŞTUM"

- Ben Kemerburgaz cephesiyle konuştum. Icardi ile ilgili bir kriz yok. Suni bir gündem yaratılmaya çalışılıyor. Icardi'ye sahip çıkın.

- Icardi bir ikon kardeşim. Bu adam sürekli oynamak ister. Oynamadığı zaman mutsuz olur. Eğer ki oynamadığı zaman mutsuz değilse problem vardır. Bak John Duran'a. Adamın oynamak umurunda mı?

Galatasaray'da Mauro Icardi problemi: Liverpool maçında yaşananları açıkladı

- Liverpool maçı kazanılmış olmasına rağmen Galatasaray'la uğraşan, Galatasaray mutsuz olsun, Galatasaray karışsın demeye çalışan bir grup var. Sosyal medyada özellikle. Bak bunun malzemesi olmayın.