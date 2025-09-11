Icardi'den Galatasaray'a kötü haber!

Galatasaray'da sakatlığı geçen Mauro Icardi, eski karısı Wanda Nara ile yine mahkemelik oldu.

Arjantinli futbolcu geçen sezon da Wanda Nara ile çocukları nedeniyle mahkemelik olmuş, bu nedenle sık sık ülkesine gitmek zorunda kalmıştı.

Icardi'nin bu kez de Wanda Nara'nın sık sık seyahatlere gittiğini belirterek çocuklarını terk ettiği için dava açtığı belirtildi.

Bunun tekrar uzun sürecek duruşmalara neden olabileceği ileri sürüldü.

Wanda Nara ise Arjantin basınına yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bu davayı açmasının nedeni nafaka ödemekten kaçmaktır. Ben yaptığım sözleşmeyi ve çalışma tarihlerini mahkemeye sundum. Benim seyahatlerim tamamen iş içindi. Asıl terk, FIFA arasındaki boşluklarda kızlarını görmeye ülkene dönmemektir.

Şu anda savcılıktayım, telefonumu teslim ettim. Sekiz tanık ifade verdi, şimdi sözlü yargılama süreci bekleniyor."