Icardi yine yaptı: Derbi öncesi statta olay hareket
Beşiktaş'ı konuk eden Galatasaray'da maça yedek başlayan Mauro Icardi, ısınmaya çıkmadı.
Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Rams Park’ta oynanacak mücadele öncesi flaş bir gelişme yaşandı.
MAURO ICARDI ISINMAYA ÇIKMADI
Okan Buruk’un kararıyla karşılaşmaya kulübede başlayacak olan Mauro Icardı, yedek futbolcularla birlikte ısınmaya çıkmadı.
LIVERPOOL MAÇINDA DA AYNISINI YAPMIŞTI
Mauro Icardı, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Liverpool maçında da yedek başlamış ve ısınmaya çıkmamıştı. Arjantinli futbolcunun bu hareketi ve maç sonu sevinmemesi camiada rahatsızlık yaratmıştı.
İLK 11’LER
Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, İlkay, Barış, Osimhen
Beşiktaş: Mert, Gökhan, Djalo, Emirhan, Jurasek, Ndidi, Orkun, Cerny, Rafa, Toure, Abraham