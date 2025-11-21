'Icardi tatilde paraları yedi'

SKY Spor yorumcusu Emre Bol, Galatasaray’ın devre arasında yapması gereken transferleri sıralarken Mauro Icardi’ye ağır eleştirilerde bulundu.

Emre Bol, Galatasaray’ın kadro planlamasıyla ilgili, "Eren Elmalı 45 gün hak mahrumiyeti cezası aldı ama onun etkileri olacaktır. Bence bir sol bek ve bir orta saha transferi yapabilirler. Forvet transferi de gelebilir" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da Icardi gelişmesi: Fotoğrafıyla beraber paylaştı

Bol, Mauro Icardi’nin performansını sert sözlerle eleştirdi:

Icardi geçen sene 10 ay tatil yaptı.

Bu sene halen tatil yapıyor.

İnsan bıkar artık.

Allah daha çok versin fakat şu ekmek yediğiniz yere daha çok emek verin.

Gençlerbirliği karşısında Barış Alper’i ilk 11’de, Icardi’yi ise yedek bekliyorum.

MİLLİ ARA VE OSIMHEN SÖZLERİ

Bol, milli maç takvimlerinin futbolcuları yorduğunu belirterek, "UEFA Uluslar Ligi, Afrika Kupası, yok diğer eleme maçları... Bu futbolcular robot değil" dedi.

Emre Bol Icardi'yi eleştirdi

Ünlü yorumcu Osimhen’in sakatlığı için de şunları söyledi:

Osimhen’in sakatlık yaşaması normal.

Derbide oynasa da oynamasa da çok önemli değil.

Çünkü zafiyeti bulundu.

Biraz temaslı oynayınca ve ceza sahasından uzak kalınca sinirleniyor.

FENERBAHÇE DERBİSİ

Emre Bol, Kadıköy’de oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin kritik bir viraj olduğunu vurguladı. Emre Bol’un yorumları, Galatasaray’ın devre arası transfer stratejisi ve yıldız oyuncularının performansı üzerine tartışmaları yeniden alevlendirdi. Özellikle Icardi’ye yönelik sert eleştiriler dikkat çekti.