Icardi reddetti bavullarını topladı

Icardi reddetti bavullarını topladı
Yayınlanma:
Galatasaray'da ilk 11'de oynamadığı için mutsuz olduğu ileri sürülen Icardi'nin ayrılmak istediği iddia edildi.

Galatasaray'da ilk 11'de oynamadığı için mutsuz olduğu bildirilen Mauro Icardi, Liverpool ve Beşiktaş maçlarında takımla birlikte ısınmaya da çıkmamıştı.

Teknik direktör Okan Buruk ise bir sorun bulunmadığını, bazı futbolcuların soyunma odasında ısındığını söylemişti.

Ancak gazeteci Serhat Ulueren, Icardi ile ilgili çok çarpıcı gelişmeleri aktardı.

Ulueren Telegon programında şunları söyledi:

"Mauro Icardi oyuna geç girdiği için mutsuz. Okan Buruk, Liverpool maçından sonra gönlünü almak istiyor ama 'Hocam sonra görüşürüz' diyerek kendisini geçiştiriyor. Zaten kendisi ısınmalara da çıkmıyor. Oynamayan adam her zaman mutsuz olur. Daha 2 sene öncesine kadar bu golcüye tapıyorlardı şimdi yedekte oturuyor. Bu kolay bir şey değil.

ARAYA KAVUKÇU GİRDİ

Icardi yine yaptı: Derbi öncesi statta olay hareketIcardi yine yaptı: Derbi öncesi statta olay hareket

Devreye Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Abdullah Kavukçu giriyor. Kavukçu ve Buruk, Icardi ile yemek yemek istiyor ama Icardi bunu da kabul etmiyor. Milli arada ise 7 günlük izin istemiş. Beşiktaş derbisinden sonra bavullarını topladı direkt gidiyor yurt dışına. Yemeği kabul etmiyor. Muhtemelen Icardi devre arasında gidecek ve ayrılmak istediğini bildirecek."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Everest'te kar fırtınası! En az bin kişi mahsur kaldı: Korku filmi gibi görüntüler geliyor
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
Fuhuşla suçlanan rapçi Diddy'nin cezası belli oldu: Dünyanın gözü bu karardaydı!
Derbi tekrarlanabilir: Yayıncı kuruluştan bomba iddia
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
7 milyonluk hata! 330 kat fazla maaş yatırdı bakın çalışanı ne yaptı?
7 milyonluk hata!
330 kat fazla maaş yatırdı, bakın çalışanı ne yaptı?
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
İLHAM VEREN BİR HİKAYE...
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
Spor
Domenico Tedesco itiraf etti
Domenico Tedesco itiraf etti
Yüksel Yıldırım isyan etti: Yine aynı şeyleri yaşıyoruz
Yüksel Yıldırım isyan etti: Yine aynı şeyleri yaşıyoruz
Fenerbahçe'deki sorunu açıkladı
Fenerbahçe'deki sorunu açıkladı