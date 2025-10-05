Icardi reddetti bavullarını topladı

Galatasaray'da ilk 11'de oynamadığı için mutsuz olduğu bildirilen Mauro Icardi, Liverpool ve Beşiktaş maçlarında takımla birlikte ısınmaya da çıkmamıştı.

Teknik direktör Okan Buruk ise bir sorun bulunmadığını, bazı futbolcuların soyunma odasında ısındığını söylemişti.

Ancak gazeteci Serhat Ulueren, Icardi ile ilgili çok çarpıcı gelişmeleri aktardı.

Ulueren Telegon programında şunları söyledi:

"Mauro Icardi oyuna geç girdiği için mutsuz. Okan Buruk, Liverpool maçından sonra gönlünü almak istiyor ama 'Hocam sonra görüşürüz' diyerek kendisini geçiştiriyor. Zaten kendisi ısınmalara da çıkmıyor. Oynamayan adam her zaman mutsuz olur. Daha 2 sene öncesine kadar bu golcüye tapıyorlardı şimdi yedekte oturuyor. Bu kolay bir şey değil.

ARAYA KAVUKÇU GİRDİ

Icardi yine yaptı: Derbi öncesi statta olay hareket

Devreye Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Abdullah Kavukçu giriyor. Kavukçu ve Buruk, Icardi ile yemek yemek istiyor ama Icardi bunu da kabul etmiyor. Milli arada ise 7 günlük izin istemiş. Beşiktaş derbisinden sonra bavullarını topladı direkt gidiyor yurt dışına. Yemeği kabul etmiyor. Muhtemelen Icardi devre arasında gidecek ve ayrılmak istediğini bildirecek."