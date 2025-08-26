TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki ilk maçında evinde Erbaaspor ile 1-1 berabere kalan Altınordu'da bu müsabaka öncesi kulüp bulması istenen 9 gurbetçi futbolcudan biri olan Hüseyin Bulut'un yeni adresi belli oldu.

Geçen sezon kırmızı-lacivertli formayla 15 kez rakip fileleri sarsıp, 4 tane de asist yaparak takıma önemli katkı sağlayan 26 yaşındaki sol kanat oyuncusunun, Kırmızı Grup ekibi Kahramanmaraş İstiklalspor ile prensip anlaşmasına vardığı bildirildi.

İKİ KULÜP DE EL SIKIŞTI

İki kulübün bonservis ücreti konusunda el sıkıştığı ifade edildi. Hüseyin Bulut'un önümüzdeki günlerde Kahramanmaraş kulübüyle resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

Altınordu'da geçen hafta kulüp bulmaları istenen Bahattin, Ali Barak, Ali Çırak, Yusuf, Alparslan, Emre, Keni ve Selahattin'in yanı sıra kamp döneminde kadroda dahil edilmeyerek izin verilen Tahsin'in kulüp arayışları sürüyor.

İzmir ekibi bu isimlerle karşılıklı anlaşarak sözleşmelerini feshetmeyi planlıyor.