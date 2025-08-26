Hüseyin Bulut'un yeni adresi belli oldu

Hüseyin Bulut'un yeni adresi belli oldu
Yayınlanma:
Altınordu'da Hüseyin Bulut, Maraş yolcusu. Genç oyuncu Kahramanmaraş İstiklalspor ile anlaştı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki ilk maçında evinde Erbaaspor ile 1-1 berabere kalan Altınordu'da bu müsabaka öncesi kulüp bulması istenen 9 gurbetçi futbolcudan biri olan Hüseyin Bulut'un yeni adresi belli oldu.
Geçen sezon kırmızı-lacivertli formayla 15 kez rakip fileleri sarsıp, 4 tane de asist yaparak takıma önemli katkı sağlayan 26 yaşındaki sol kanat oyuncusunun, Kırmızı Grup ekibi Kahramanmaraş İstiklalspor ile prensip anlaşmasına vardığı bildirildi.

İKİ KULÜP DE EL SIKIŞTI

İki kulübün bonservis ücreti konusunda el sıkıştığı ifade edildi. Hüseyin Bulut'un önümüzdeki günlerde Kahramanmaraş kulübüyle resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.
Altınordu'da geçen hafta kulüp bulmaları istenen Bahattin, Ali Barak, Ali Çırak, Yusuf, Alparslan, Emre, Keni ve Selahattin'in yanı sıra kamp döneminde kadroda dahil edilmeyerek izin verilen Tahsin'in kulüp arayışları sürüyor.
İzmir ekibi bu isimlerle karşılıklı anlaşarak sözleşmelerini feshetmeyi planlıyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Spor
Galatasaray'da transfer son anda iptal oldu
Galatasaray'da transfer son anda iptal oldu
Galatasaray'ın kapısından içeri giremeyecek kişiyi açıkladı
Galatasaray'ın kapısından içeri giremeyecek kişiyi açıkladı
Barış Alper Yılmaz Galatasaray kararını verdi
Barış Alper Yılmaz Galatasaray kararını verdi