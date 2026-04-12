Hull City'i yaktılar: Acun Ilıcalı allak bullak oldu

İngiltere Championship'te play off mücadelesi veren ve seneye Premier Lig'de yer almayı hedefleyen Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, Sheffield United deplasmanında uzun süre önde götürdüğü maçı son dakikalarda kaybetti.

Acun Ilıcalı'ya şok üstüne şok: 300 milyon euro göz göre göre kayıp gidiyor

Hull City, 42. hafta maçında konuk olduğu Sheffield United önünde 5. dakikada öne geçti. Bu dakikada Oliver McBurnie topu ağlara yolladı.

PENALTIDAN YEDİLER

Hull City, 85. dakikaya kadar maçı önde götürdü.

Bu dakikada hakemin verdiği penaltı Acun Ilıcalı'nın takımını yaktı. Gustavo Hammer durumu 1-1 yaptı.

2 dakikada sonra da bu kez Danny Ings, Sheffield'i 2-1 öne geçirdi.

Maçtan sonra Hull City cephesi hakem kararlarına tepki gösterdi.

Hala play off grubunda yer alan Hull City, ligin bitmesine 4 hafta kala 68 puanla 6. sırada. Ancak play off'un hemen sınırındaki 7. sırada bulunan ve bu sonuçla umutlanan Wrexham'ın 1 maçı eksik ve puanı 64.