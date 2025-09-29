Hugo Almeida'dan TFF tepkisi: İnsanlık dışı

Yayınlanma:
Hatayspor'da teknik direktör Hugo Almeida Bodrum FK maçı sonrası adeta isyan etti. Portekizli çalıştırıcı TFF'ye seslenerek yoğun maç takvimini eleştirdi.

Trendyol 1. Lig’in 8. haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında konuk ettiği Bandırmaspor’a 3-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Hatayspor Teknik Direktörü Hugo Almeida, hem takımın durumu hem de maç takvimiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"YENİDEN MUTLULUK VERMEKTİ"

Hatayspor’daki görevinde bir ayı geride bırakan Almeida, takımın kendine olan inancını kaybetmiş halde olduğunu belirtti. “Benim işim burada oyunculara sadece futbol oynatmak değil, onlara yeniden mutluluk vermekti” diyen Portekizli teknik adam, göreve geldiğinde karşılaştığı tabloyu “mental ve fiziksel olarak dağılmış bir takım” şeklinde tanımladı.

TFF'YE MAÇ İSYANI

Almeida, Türkiye Futbol Federasyonu’nun yoğun maç takvimine de sert tepki gösterdi. “15 günde 5 maç oynuyoruz, bu insanlık dışı” ifadelerini kullanan deneyimli çalıştırıcı, bu yoğun tempoda yaşanan sakatlıkların kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

hatay.jpg
Hatayspor, Bodrum FK'ya 3-0 kaybetti

Almeida, Carlos Strandberg, Jonathan Okoronkwo, Kilama, Rui Pedro ve son olarak Kerim’in sakatlıkları nedeniyle kadroda ciddi sıkıntılar yaşandığını belirtti.

"MALESEF KAYBETTİK"

Maçta yaşanan kadro daralması nedeniyle altyapıdan oyunculara şans verdiğini söyleyen Almeida, genç isimlerin gösterdiği çabadan memnun olduğunu dile getirdi. “Oynamaya çalıştık ama ikinci yarıda fiziksel üstünlük Bandırmaspor’a geçti. Maalesef bugün kaybettik” diyerek mücadeleye rağmen alınan sonucun üzücü olduğunu ifade etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

