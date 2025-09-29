Cafer Elek'in kaderi belli oluyor

Cafer Elek'in kaderi belli oluyor
Yayınlanma:
Zonguldakspor'da teknik direktör krizi yaşanıyor. 4 haftada 4 beraberlik alan Zonguldak'ta yönetim Cafer Elek için toplandı.

TFF 3. Lig'de 2025 - 26 sezonuna büyük umutlarla başlayan Zonguldakspor, ilk dört haftada galibiyet yüzü göremedi.
Üst üste alınan dört beraberlikle sadece 4 puan toplayabilen Kırmızı-Lacivertliler, ligde 10. sıraya demir attı. Son olarak Batı Karadeniz derbisinde Karabük İdman Yurdu ile deplasmanda 0-0 berabere kalan ekipte moraller bozuldu.

DERBİ YÖNETİM YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ

Karabük İdman Yurdu karşısında sahadan golsüz eşitlikle ayrılan Zonguldakspor’da, teknik heyete yönelik eleştiriler artarken yönetim kanadı harekete geçti. Beklentilerin uzağında kalan performans sonrası kulüp yönetimi acil durum toplantısı düzenledi. Gündemin en sıcak maddesi ise teknik direktör Cafer Elek’in geleceği oldu.

ALTERNATİF İSİMLER MASADA

Sezon başında takımı yeniden yapılandırma hedefiyle göreve devam eden Cafer Elek’in, alınan sonuçlar sonrası koltuğu sallantıya girdi. Yönetimin, teknik heyetin performansını detaylı biçimde masaya yatırdığı ve olası bir değişim için alternatif isimleri değerlendirmeye başladığı öğrenildi.

Zonguldakspor taraftarları sosyal medyada takımın oyun yapısını ve galibiyet hasretini eleştirirken Cafer Elek’e de istifa çağrısında bulunuldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

