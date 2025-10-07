Hikmet Çolak'tan kötü haber geldi

Hikmet Çolak'tan kötü haber geldi
Yayınlanma:
İzmir temsilcisi Altay Hikmet Çolak'tan gelen haberle yıkıldı.

TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Altay'da stoper Hikmet Çolak'tan kötü haber geldi.
Önceki hafta İzmir'de oynanan Eskişehirspor maçında sakatlanıp devre arasında oyundan alınan 20 yaşındaki savunma oyuncusunun adalesinde yırtık tespit edildiği bildirildi.

EN AZ 3 HAFTA YOK

Son olarak Manisa'da oynanan Bornova 1877 müsabakasında forma giyemeyen Hikmet'in en az 3 hafta da forma giyemeyeceği ifade edildi.

17 YAŞINDA ARİF DEVREYE GİRDİ

Siyah-beyazlılarda Hikmet'in yokluğunda defansta 17 yaşındaki Arif görev yaptı. İzmir ekibinde tedavisi süren kaleci Ozan'ın bireysel antrenmanlara başladığı ancak takıma katılmadığı kaydedildi.

Ligde bu hafta evinde Söke 1970 ile karşılaşacak Altay, hafif sakatlığı nedeniyle geçen hafta kadroya alınmayan Mert Yıldırım'ın durumunun ciddi olmadığı öğrenildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

