Her kulübe zarar verirler: Sneijder'den dikkat çeken analiz
Galatasaray ve Ajax’ın efsane ismi Wesley Sneijder, Şampiyonlar Ligi’ndeki dev randevu öncesi sarı-kırmızılı ekibe övgüler yağdırdı. Hollandalı yıldız, Osimhen liderliğindeki hücum hattının Ajax’a büyük sorun çıkaracağını söyledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Galatasaray, bu akşam Amsterdam’da Ajax’a konuk olurken, iki kulüpte de iz bırakan Wesley Sneijder’den dikkat çeken açıklamalar geldi. Hem Galatasaray hem de Ajax forması giymiş olan Hollandalı futbol efsanesi, sarı-kırmızılıların kadrosunu “Şampiyonlar Ligi seviyesinde” olarak nitelendirdi.

“Yıldırım hızında kontra ataklar izleyeceğiz”

Sneijder, Galatasaray’ın oyun tarzını şu sözlerle tanımladı:

Oyunu yoğun, hızlı ve hücum odaklı olarak tanımlayabiliriz.
Topu kazandıktan sonra, yıldırım hızında kontra ataklar başlayacak.

“Her kulübe zarar verirler”

Özellikle hücum hattına dikkat çeken Sneijder, Osimhen, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz üçlüsünün her savunmayı zorlayabileceğini belirtti.

Sneijder, Osimhen'e övgüler yağdırdı

Orta sahada ise Gabriel Sara, Lucas Torreira ve Leroy Sane’nin Şampiyonlar Ligi seviyesinde olduğunu vurguladı ve şunları söyledi:

Torreira’nın Arsenal’de, Sane’nin ise Manchester City ve Bayern Münih’te oynaması tesadüf değil.

“Ajax savunması Osimhen ile çok uğraşacak”

Sneijder, Galatasaray’ın Osimhen transferini “sürpriz başarı” olarak nitelendirirken, Nijeryalı golcünün etkileyici istatistiklerine de dikkat çekti:

Galatasaray formasıyla 51 maçta 43 gol, 8 asist yaptı.
Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde iki maçta üç gol attı. Ajax savunması onunla baş etmekte zorlanacak.

Bu açıklamalar, dev maç öncesi Galatasaray cephesinde moralleri yükseltirken, Sneijder’in yorumları Sarı Kırmızılı futbolseverler arasında da büyük yankı uyandırdı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

