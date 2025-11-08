Hem kendi kalesine hem de rakip kaleye attı: Gaziantep'te kazanan çıkmadı

Yayınlanma:
Gaziantep FK - Çaykur Rizespor maçında kazanan çıkmadı taraflar sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Süper Lig'in 12. haftasında Gaziantep FK sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanan mücadelede taraflar sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı.

KEVIN RODRIGUES HEM RAKİP KALEYE HEM DE KENDİ KALESİNE ATTI

Ev sahibinin gollerini 2. dakikada Mohamed Bayo ve 74. dakikada Kevin Rodrigues kaydetti. Karadeniz ekibinin golleri ise 29. dakikada Ali Sowe ve 59. dakikada Kevin Rodrigues’ten (KK) geldi.

jnjbf.jpg

PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte 19 puana ulaşan Gaziantep FK 6. sırada yer aldı. 14 puandaki Çaykur Rizespor ise 10. sırada bulunuyor.

DETAYLAR

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Bahtiyar Birinci, Özcan Sultanoğlu

Gaziantep FK: Zafer Görgen, Perez (Dk. 60 Sorescu), Arda Kızıldağ (Dk. 60 Semih Güler), Abena, Rodrigues, Melih Kabasakal, Camara, Kozlowski, Maxim (Dk. 56 Ogün Özçiçek), Lungoyi (Dk. 81 Bacuna), Bayo (Dk. 81 Boateng)

Çaykur Rizespor: Fofana, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Samet Akaydın, Hojer (Dk. 77 Mithat Pala), Papanikolaou, Buljubasic (Dk. 90+1 Alikulov), Rak-Sakyi (Dk. 65 Mihaila), Laçi (Dk. 65 Taylan Antalyalı), Emrecan Bulut, Sowe (Dk. 77 Jurecka)

Sarı kartlar: Dk. 21 Melih Kabasakal, Dk. 31 Zafer Görgen (Gaziantep FK), Dk. 70 Muhammet Taha Şahin, Dk. 90+3 Taylan Antalyalı (Çaykur Rizespor)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

