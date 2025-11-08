Hem kendi kalesine hem de rakip kaleye attı: Gaziantep'te kazanan çıkmadı
Süper Lig'in 12. haftasında Gaziantep FK sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanan mücadelede taraflar sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı.
KEVIN RODRIGUES HEM RAKİP KALEYE HEM DE KENDİ KALESİNE ATTI
Ev sahibinin gollerini 2. dakikada Mohamed Bayo ve 74. dakikada Kevin Rodrigues kaydetti. Karadeniz ekibinin golleri ise 29. dakikada Ali Sowe ve 59. dakikada Kevin Rodrigues’ten (KK) geldi.
PUAN DURUMU
Bu sonuçla birlikte 19 puana ulaşan Gaziantep FK 6. sırada yer aldı. 14 puandaki Çaykur Rizespor ise 10. sırada bulunuyor.
DETAYLAR
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Bahtiyar Birinci, Özcan Sultanoğlu
Gaziantep FK: Zafer Görgen, Perez (Dk. 60 Sorescu), Arda Kızıldağ (Dk. 60 Semih Güler), Abena, Rodrigues, Melih Kabasakal, Camara, Kozlowski, Maxim (Dk. 56 Ogün Özçiçek), Lungoyi (Dk. 81 Bacuna), Bayo (Dk. 81 Boateng)
Çaykur Rizespor: Fofana, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Samet Akaydın, Hojer (Dk. 77 Mithat Pala), Papanikolaou, Buljubasic (Dk. 90+1 Alikulov), Rak-Sakyi (Dk. 65 Mihaila), Laçi (Dk. 65 Taylan Antalyalı), Emrecan Bulut, Sowe (Dk. 77 Jurecka)
Sarı kartlar: Dk. 21 Melih Kabasakal, Dk. 31 Zafer Görgen (Gaziantep FK), Dk. 70 Muhammet Taha Şahin, Dk. 90+3 Taylan Antalyalı (Çaykur Rizespor)