Havvanur Avrupa Şampiyonu oldu

Havvanur Avrupa Şampiyonu oldu
Yayınlanma:
Havvanur Kethüda Avrupa Şampiyonasında altın madalya kazandı. Trabzonsporlu boksör şampiyonluğunu horonla kutladı.

Milli boksör Havvanur Kethüda, Çekya’nın Ostrava kentinde düzenlenen Genç Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası’nda altın madalya kazanarak Türkiye’ye büyük bir gurur yaşattı.
+80 kiloda mücadele eden genç sporcu, finalde Ukraynalı rakibi Olena Chernokolenko’yu yalnızca 37 saniyede hakem kararıyla mağlup etti.

Trabzonspor'dan Galatasaray açıklaması: Paranın tamamını almadıkTrabzonspor'dan Galatasaray açıklaması: Paranın tamamını almadık

Maç sonrası sevincini geleneksel bir şekilde kutlayan Havvanur, ringde horon oynayarak şampiyonluğunu taçlandırdı. Bu anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü ve genç sporcunun başarısı takdir topladı.

ERTUĞRUL DOĞAN TEBRİK ETTİ

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Havvanur’u şu sözlerle tebrik etti:

Azmiyle, inancıyla ve ringdeki üstün performansıyla Türk sporunun gücünü bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Kendisiyle gurur duyuyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum.

Doğan ayrıca, Trabzonspor’un amatör branşlara verdiği desteğin süreceğini vurguladı.

ÖNEMLİ BAŞARI

Henüz 19 yaşında olan Havvanur Kethüda, Avrupa şampiyonluğuyla birlikte Türk kadın boksunun yükselen yıldızları arasında yerini sağlamlaştırdı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Medya dünyasını sarsan satış kararı: El değiştirecek
Medya dünyasını sarsan satış kararı: El değiştirecek
54 yıllık tütün fabrikası kepenk kapatıyor: Yüzlerce çalışan işşiz kalacak
Yüzlerce çalışan işşiz kalacak
54 yıllık tütün fabrikası kepenk kapatıyor
Ne Venedik ne Londra ne de Paris... Bu şehir dünyanın en güzel şehirlerini geride bıraktı ve muhtemelen adını bile duymadınız
Ne Venedik ne Londra ne de Paris... Bu şehir dünyanın en güzel şehirlerini geride bıraktı ve muhtemelen adını bile duymadınız
Popüler uygulamada dev veri sızıntısı! 70 bin kullanıcının kimlikleri çalındı
Altın fiyatları bir günde tepe taklak! Kapalıçarşı karıştı: Uzmanından çarpıcı uyarı
Dev şirket 2 bin kişiyi işten çıkaracak
Dev şirket 2 bin kişiyi işten çıkaracak
Yeni açılan Kent Lokantası'nda 3 çeşit yemek 65 lira
Yeni açılan Kent Lokantası'nda 3 çeşit yemek 65 lira
PC değil altın: Eski bilgisayarlar servet vaat ediyor
PC değil altın: Eski bilgisayarlar servet vaat ediyor
Emekliler pılını pırtısını toplayıp bu 3 ilçeye kaçıyor: Kiralar düşük fiyatlar ucuz
Emekliler pılını pırtısını toplayıp bu 3 ilçeye kaçıyor: Kiralar düşük fiyatlar ucuz
Bu şehre gidene konaklama bedava: Duyan koştu
Bu şehre gidene konaklama bedava: Duyan koştu
Spor
Galatasaray'dan dev başlangıç
Galatasaray'dan dev başlangıç
Galatasaray'da sakatlık açıklaması: Singo, Kaan Ayhan ve Jakobs
Galatasaray'da sakatlık açıklaması: Singo, Kaan Ayhan ve Jakobs