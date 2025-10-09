Havvanur Avrupa Şampiyonu oldu

Milli boksör Havvanur Kethüda, Çekya’nın Ostrava kentinde düzenlenen Genç Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası’nda altın madalya kazanarak Türkiye’ye büyük bir gurur yaşattı.

+80 kiloda mücadele eden genç sporcu, finalde Ukraynalı rakibi Olena Chernokolenko’yu yalnızca 37 saniyede hakem kararıyla mağlup etti.

Maç sonrası sevincini geleneksel bir şekilde kutlayan Havvanur, ringde horon oynayarak şampiyonluğunu taçlandırdı. Bu anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü ve genç sporcunun başarısı takdir topladı.

ERTUĞRUL DOĞAN TEBRİK ETTİ

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Havvanur’u şu sözlerle tebrik etti:

Azmiyle, inancıyla ve ringdeki üstün performansıyla Türk sporunun gücünü bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Kendisiyle gurur duyuyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum.

Doğan ayrıca, Trabzonspor’un amatör branşlara verdiği desteğin süreceğini vurguladı.

ÖNEMLİ BAŞARI

Henüz 19 yaşında olan Havvanur Kethüda, Avrupa şampiyonluğuyla birlikte Türk kadın boksunun yükselen yıldızları arasında yerini sağlamlaştırdı.