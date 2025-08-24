Hatayspor'da değişim sonrası ilk puan geldi

Yayınlanma:
Ümraniyespor deplasmanına çıkan Hatayspor ligdeki ilk puanını aldı.

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Eminevim Ümraniyespor ile Atakaş Hatayspor, 1-1 berabere kaldı.

ALMEİDA BAŞA GEÇTİ

Murat Şahin ile yollarını ayırdıktan sonra Almeida ile anlaşan Hatayspor ligdeki ilk puanını aldı.

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Muhammed Selim Özbek, Rıdvan Çevik, Selami Dursun

Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Ali Turap Bülbül (Dk. 66 Talha Bartu Özdemir), Glumac, Burak Öksüz, Emre Kaplan, Djokanovic, Hoti (Dk. 62 Barış Ekinciler), Atalay Babacan (Dk. 62 Batuhan Çelik), Serkan Göksu, Benny, Bardhi

Atakaş Hatayspor: Bekaj, Recep Burak Yılmaz, Kilama, Cengiz Demir, Kerim Alıcı, Abdulkerim Parmak (Dk. 90+3 Selimcan Temel), Görkem Sağlam (Dk. 75 Hodzic), Engin Can Aksoy, Bamgboye, Okoronkwo, Strandberg (Dk. 60 Massanga)

Goller: Dk. 45+3 Okoronkwo (Atakaş Hatayspor), Dk. 84 Batuhan Çelik (Eminevim Ümraniyespor)

Kırmızı kartlar: Dk. 27 Djokanovic (Eminevim Ümraniyespor), Dk. 58 Engin Can Aksoy (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 36 Abdulkadir Parmak, Dk. 42 Görkem Sağlam, Dk. 53 Okoronkwo, Dk. 84 Bekaj (Atakaş Hatayspor), Dk. 45+2 Emre Kaplan, Dk. 45+6 Benny, Dk. 71 Bardhi, Dk. 82 Talha Bartu Özdemir, Dk. 86 Serkan Göksu (Eminevim Ümraniyespor)

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

