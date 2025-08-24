Hasan Şaş: Sen kariyerini böyle mi yönetiyorsun Barış

Galatasaray'ın eski futbolcusu ve eski yardımcı antrenörü Hasan Şaş, Barış Alper Yılmaz ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Hasan Şaş, Galatasaray'daki Barış Alper Yılmaz krizine dair SporON'da flaş açıklamalarda bulundu.

Şaş, Barış Alper'in transferinde komisyon iddiasını ortaya attı ve "Galatasaray Kulübü bunları deşifre edecek" ifadelerini kullandı.

Hasan Şaş'ın yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Transfer bitimine 10 gün kala senle menajerin Galatasaray Kulübü üzerinde baskı yaratmaya çalışıyorsunuz. Sen hangi dünyada yaşıyorsun! Sen kime baskı yapıyorsun!"

"Sen kariyerini böyle mi yönetiyorsun Barış! 25 yaşında Arabistan mı yapıyorsun? Sözleşmeli oyuncusun sen. Sen kimle görüştün? Nasıl bir demeç bu? Kim buradan komisyon götürüyor. Galatasaray Kulübü bunları deşifre edecek"

"Sen kimsin menajer! Sen kimsin de Galatasaray Kulübü hakkında bu açıklamayı yapıyorsun?"

"Bu mu iletişim Galatasaray Kulübü ile! O Barış'sa, o Galatasaray! Galatasaray ağaçtır, gerisi dal, kırılır gider! Ne kadar güzel ya çık sosyal medyayı arkana almaya çalış. Sen sözleşmeli oyuncusun, kimden izin aldın sen?"

"Yeter ya! Futbolcular almış eline 'Ben bunu isterim, şunu isterim' diyorlar. Kötü olduğunuzda 'Gel düşür aldığın parayı' diyor mu kulüp? Onu ödüyor değil mi sana. Herkes bir had bilsin!"

"Kim alttan para götürüyor? Galatasaray bunu deşifre edecek kardeşim. Ben Galatasaray taraftarı olarak bunu istiyorum. Alttan hangi menajerler var? Ben o menajerin kim olduğunu çok iyi biliyorum"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

