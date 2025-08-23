Hamit Altıntop'un yeni işi belli oldu
Son olarak geçtiğimiz sezon HT Spor’da yorumculuk yapan eski futbolcu ve TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop’un yeni işi belli oldu. Hamit Altıntop yeni sezonda Hürriyet ile anlaştı. Altıntop, Hürriyet’te köşe yazarı oldu.
"TÜRK FUTBOLUNUN EN PAHALI YANILGISI"
Son olarak “Türk futbolunun en pahalı yanılgısı” başlıklı bir yazı yazan Hamit Altıntop, Türk kulüplerinin ödediği yüksek maaşları eleştirdi.
Hamit Altıntop yazısında şu ifadeleri kullandı:
Rakamlar net bir tablo ortaya koyuyor: Türkiye’de aylık maaş yükü, Avrupa’daki denk kulüplerin 2 ila 4 katı. Ama mesele sadece para değil.
Avrupa kulüpleri bütçelerini stratejik planlama, liyakat ve sürdürülebilir sistemlerle yönetiyor.
Türkiye’de ise büyük bütçeler çoğu zaman plansızlık ve kısa vadeli yaklaşımlar yüzünden sahaya gerektiği gibi yansımıyor. 2012’de Galatasaray’a transfer olduğumda, Türk futbolunu yakından tanıma fırsatım oldu. İlk günlerde beni en çok şaşırtan şey, sahip olunan imkanlara rağmen bu imkanların sahada doğru kullanılmamasıydı.
