Son olarak geçtiğimiz sezon HT Spor’da yorumculuk yapan eski futbolcu ve TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop’un yeni işi belli oldu. Hamit Altıntop yeni sezonda Hürriyet ile anlaştı. Altıntop, Hürriyet’te köşe yazarı oldu.

"TÜRK FUTBOLUNUN EN PAHALI YANILGISI"

Son olarak “Türk futbolunun en pahalı yanılgısı” başlıklı bir yazı yazan Hamit Altıntop, Türk kulüplerinin ödediği yüksek maaşları eleştirdi.

Hamit Altıntop yazısında şu ifadeleri kullandı: