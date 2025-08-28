Zeynep Sönmez ABD Açık'a veda etti

Zeynep Sönmez ABD Açık'a veda etti
Yayınlanma:
Güncelleme:
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, ABD Açık'a 2. turda elendi.

Zeynep Sönmez, sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ın 2. turunda karşılaştığı Ukraynalı Marta Kostyuk'a 2-1 yenilerek elendi.

KOTSYUK İLE KARŞI KARŞIYA GELDİ

Dünya sıralamasının 81. basamağındaki 23 yaşındaki Zeynep, New York kentinde düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar 2. tur maçında 27 numaralı seribaşı Kostyuk ile karşılaştı.

FİNAL SETİNE TAŞIMAYI BAŞARDI

İlk seti 7-5 kaybeden Zeynep, 2. seti 7-6'lık skorla hanesine yazdırarak karşılaşmayı final setine taşıdı.

ZEYNEP SÖNMEZ 2.5 SAAT SÜREN MAÇTA ABD AÇIK'A VEDA ETTİ

Milli tenisçi, 3-2 öne geçtiği final setini 6-3, 2,5 saat süren mücadeleyi de 2-1 kaybederek ilk kez ana tabloya çıktığı ABD Açık'a veda etti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

