Hakem kararlarına tepki: Bu kararlar cezasız kalmaya devam edemez
Portekiz ekibi Benfica, Rio Ave ve Gil Vicente maçları sonrası hakem kararlarına tepki gösterdi.

Teknik direktörlüğünü Jose Mourinho'nun yaptığı Benfica, Rio Ave ve Gil Vicente maçlarındaki hakem kararlarına tepki gösterdi ve Hakem Kurulu'na çağrı yaptı.

''BU KARARLAR CEZASIZ KALMAYA DEVAM EDEMEZ''

Benfica, yaptığı açıklamada, "Rio Ave ile oynanan maçta bir golümüz, anlamsız bir faul iddiasıyla iptal edildi. Gil Vicente maçında rakibin ilk golü, Antonio Silva'ya atılan bir tekmeyle başladı ancak hiçbir uyarı yapılmadı! Hakemler Kurulu, sadece 3 gün içerisinde yapılan bu çifte standarttan ne gibi sonuçlar çıkaracak! Benfica'ya sistematik olarak zarar veren bu kararlar cezasız kalmaya devam edemez!" ifadelerini kullandı.

MOURINHO AÇIKLAMALARI SONRASI ŞİKAYET EDİLDİ

Jose Mourinho, Rio Ave maçı sonrası "Maçın başrolü sahada değil, VAR odasında olan beyefendi oldu; hakemi çağırıp bizim gördüğümüz şeyi göstermesini sağladı ama hakem, genellikle olduğu gibi, kişiliğini gösteremedi." demişti.

Portekiz Futbol Hakemleri Derneği, bu sözler sonrası 62 yaşındaki teknik direktörü Portekiz Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu'na şikayet etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

