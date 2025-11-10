"Hakem Galatasaray'ın penaltısını vermedi"

Eski hakem ve yorumcu Fırat Aydınus, Kocaelispor ile Galatasaray arasındaki maçın hakemi Çağdaş Altay'ın kararlarını değerlendirirken çarpıcı bir penaltı iddiasında bulundu.

Aydınus, Hürriyet'teki habere göre şu ifadeleri kullandı:

- Çağdaş Altay’ın özellikle verdiği ve vermedi sarı kartlarda hataları oldu. Sanırım epey bir aradan sonra Süper Lig maçına çıkınca fiziksel gücünde belli bir gerileme olmuş. Çünkü 7 ve 9. dakikalar arasında ayağında bir problem oldu.

- 36. dakikada Galatasaray’ın kullandığı korner atışında Dijksteel’in Davinson Sanchez’e yaptığı sarılma oyun kurallarının dışındaydı. Hakem bu pozisyonu görmedi. Görse penaltı vermeliydi. Futbol oyun kuralları bu tür müdahaleyi kabul etmiyor.

- 41. dakikada Osimhen’e ikinci sarı karttan ihraç beklenen pozisyonda savunmanın konumu ve pozisyonun kaleye olan uzaklığı kriterlerine bakılmalı. Kocaelisporlu futbolcuyu engelleyebilecek konumda Galatasaraylı oyuncu var ve mesafe uzak. Neticesinde ikinci sarı kartı gerektirmez.

- 44. dakikada Barış Alper’in yerde kaldığı pozisyonda penaltı yok, devam kararı doğruydu.

"OSİMHEN'İN GOLÜNÜN İPTALİ DOĞRU"

- 45. dakikada Kocaelispor’un golünden önce ofsayt yok, faul de yok. Aut atışından ofsayt olmaz. Serdar Dursun’ın müdahalesi de faul gerektiren bir temas değil. Hakemin oyunu devam ettirmesi doğruydu.

- 83. dakikada Osimhen’in attığı golde Sara ofsayt pozisyondaydı. Golün iptali doğru zira Sara, oyunu ve rakip oyuncuyu etkiliyor. Aynı zamanda teması da mevcut.