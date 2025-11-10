Mustafa Çulcu hakemin skandalını açıkladı

Merkez Hakem Kurulu'nun eski başkanı Mustafa Çulcu, Fenerbahçe-Kayserispor ve Kocaelispor-Galatasaray maçlarındaki hakem kararlarını değerlendirirken, çarpıcı ifadeler kullandı.

"FENERBAHÇE PENALTI BEKLEDİ AMA"

Çulcu, Sabah'taki yazısında Fenerbahçe-Kayserispor maçıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

- MHK'nın özel ilgi gösterdiği desteklediği bir hakem Ozan Ergün... Bu destekle daha hızlı gelişim göstermesi gerekir. Hakemlerde en büyük tehlike, baskıya direnç gösterememek! 12'de Carole, kontrolsüz hareketi dolayısıyla Nene'ye sarı çıkmalıydı çıkarmadı. 17'de yine ayak seviyesi topa kafa hamlesi yapan Carole'e arka yandan uzanan Asensio'nun ayağı geliyor sarı olmalıydı. Asensio rakibi görmüyor ve ayağını çabuk çekiyor. İlginçtir sarıyı geçtim hakem faul dahi vermedi, 34'te hakem atışını hem yerinden yapmadı hem top yere değmeden Fred oynadı. Atış tekrar olmalıydı ama devam ettirdi. Skandal bir uygulama oldu. Gelen goller hakemin üzerindeki baskıyı ve stresi azalttı. Son dakika Fenerbahçe penaltı bekledi devam kararı doğru. İyi bir fiziğe sahip ama dinamik değil. Yer alma, oyun okuma, fauller, kartlar çok eksiklikleri var çok. İyi bir mentöre ihtiyacı var.

"SARISI OLAN OSIMHEN'E SÖZLÜ İKAZ OLMAZ"

Ahmet Çakar Osimhen'in iptal edilen golü için net konuştu

Çulcu'nun Kocaelispor-Galatasaray maçının hakemiyle ilgili değerlendirmesi de şöyle:

- Çağdaş Altay son yönettiği Iğdır-Bolu maçında 4 majör kararda 4 VAR müdahalesi yedi. Sonra bu maça geldi. Atletik ve dinamik bir hakem değil. 36'da kornerden gelen topta Sanchez'i sarıp sarmalayarak indiren Dijkstell'in pozisyonu penaltı olmalıydı. 41'de hakem orta alanda kaçamadı, Sane ile çarpıştı oyundan düşürdü. 1 numaralı yardımcı Serkan Çimen, savunmadan gelen topa ofsayt kaldıracak kadar formsuz. Tayfur'a kontrolsüz girişinde Jakobs'a çıkmayan sarı var. Kocaeli golü öncesi Jakobs-Serdar mücadelesinde faul yok. Kale vuruşundan geldiği için ofsayt olmaz, gol temiz. Sarısı olan Osimhen'e korner öncesi sözlü ikaz olmaz. Hakem 56'da Osimhen'in kendine temasını da iyi niyetle tolere etti. 76'da Sara'ya topsuz alanda yaptığı faulde Linetty'e sarı çıkmalıydı çıkmadı. G.Saray'ın attığı golde Sara rakip kaleciye temaslı etki edince VAR incelemesi ile ofsayt ve gol iptal kararı doğru. Bu eksikliklerine rağmen kendi çizgisinin üzerinde bir performans gösterdi.