Hakan Safi'nin ligi bilen teknik direktörü ortaya çıktı

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, teknik direktörlük görevi için Francesco Farioli'yi istiyor.

Fenerbahçe'de seçim öncesi çalışmalarını sürdüren Hakan Safi, teknik direktör adayı konusunda çalışmalarına devam ediyor.

FRANCESCO FARIOLI'Yİ İSTİYOR

Milliyet'te yer alan habere göre; Hakan Safi, bu sezon Portekiz'de Porto'yla şampiyonluğa ulaşan Francesco Farioli'yi takımın başına getirmek istiyor.

"TÜRKİYE LİGİ'Nİ BİLEN HOCA DİYORUZ"

Hakan Safi daha önce yaptığı açıklamada "Türkiye Ligi'ni bilen hoca diyoruz, ligi bilmeyen bir hoca getirip daha lige alışırken puan kayıpları yaşamak istemiyoruz. Hocamızı seçimden önce açıklayacağız" demişti.

ALANYASPOR VE KARAGÜMRÜK'Ü ÇALIŞTIRMIŞTI

İtalyan teknik adam daha önce Süper Lig'de Alanyaspor ve Karagümrük'ü çalıştırmıştı.

2.36 PUAN ORTALAMASI YAKALADI

Bu sezon Porto'nun başında 53 maça çıkan Francesco Farioli, 2.36 puan ortalaması yakaladı.

