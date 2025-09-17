Hakan Safi: Şampiyonluk borcumuz var

Fenerbahçe Yöneticisi Hakan Safi kongre değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Safi, Ali Koç başkanlığında yönetim olarak demokratik bir şekilde kulübü yönettiklerini söyledi.

Safi, 21 Eylül Pazar günü kulüpte yapılacak olağanüstü genel kurulla ilgili yaptığı açıklamada, "Bizim hakkımızda rakip adaylar 'kafa sallayan yönetim' diye konuşuyor. Bizim başkanımız etrafındaki 20 tane yönetici ile beraber çok demokratik şekilde Fenerbahçe'yi yönetiyor. Herkesin kendi fikrini söylediği bir ortamda istişare yapılarak masadan çıkan sonuç ile Fenerbahçe yönetiliyor. Tabii ki başkan herkesi dinliyor, kendi kararını veriyor ama burası demokrasiyle yönetilen ve istişare yapılan, fikirlerin dinlendiği bir kulüp olarak her zaman karşımıza çıkıyor. O yüzden bizim olduğumuz yerde asla Fenerbahçe böyle bir şekilde yönetilmez, yönetilemez. Ali Koç'un olduğu yerde bunun aksi olmaz." dedi.

⁠"Hiçbir projesi olmayan bir adayın tek söyleyeceği şey, e-tribün"

Safi, kongre sürecinde adaylardan birinin çekildiğine işaret ederek, iki adayın seçime gideceğini anlattı.

Mali bağımsızlığını sağlamış ve futbol dışındaki bütün branşlarda başarı elde eden bir Fenerbahçe olduğunu belirten Safi, "Diğer tarafta da 'mevcut kadroları devam ettireceğim' diyen bir aday var. Sadece tek dediği bütün kampanya dönemi boyunca futbol stadındaki e-tribünü değiştirmek. Hiçbir projesi olmayan bir adayın tek söyleyeceği şey, e-tribünün bir şekilde sistemini değiştirmek. Ya futbolu bilmiyor ya dünya futbolundan haberi yok kendisinin. Gitsin biraz dünyada statların nasıl yönetildiğine baksın." diye konuştu.

⁠"Sadece Fenerbahçe'ye şampiyonluk borcumuz vardır"

Kongre sürecini değerlendiren Hakan Safi, "Fenerbahçe her zaman için yüreğini, parasını, pulunu veren insanların yeridir. Verme yeridir, alma yeri değildir. Ali Bey ve arkadaşları Fenerbahçe kulübüne birçok şey yapmıştır. Hiçbirimizin kulüpten bin lira alacağı yoktur. Sadece Fenerbahçe'ye şampiyonluk borcumuz vardır." ifadelerini kullandı.

Safi, 48 bin Fenerbahçe delegesini hafta sonu sandığa oy kullanmaya beklediklerini söyleyerek, sandıktan kim çıkarsa çıksın Fenerbahçe'nin başkanı olacağını dile getirdi.

