Sadettin Saran'dan Hakan Bilal Kutlualp açıklaması: İnşallah kabul eder

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Sadettin Saran, olağanüstü genel kurulda seçilmeleri halinde başkanlık yarışında lehine çekilen Hakan Bilal Kutlualp'e kuracakları Futbol AŞ'de başkan vekilliği görevini teklif edeceklerini söyledi.

Saran'ın açıklamaları şöyle:

"Adaylıktan çekilen Hakan Bilal Kutlualp seçim sürecini iyi yönetti. İmza toplayanlara hiçbir zaman ters bir şey söylemedim. Bilakis 'Demokratik haklarıdır.' dedim. Ben imza vermedim. Bir başkanın böyle gönderilmesini doğru bulmadığımı söyledim. Aksi bir şey söylemedim. Süreci gayet güzel yönettiler. Hakan Bey geldi ve hiçbir talepte bulunmadı. Hakan Bey veda etmedi, feda etti. Biz güçlü bir Futbol AŞ kuruyoruz. İçinde Süleyman Orakçıoğlu, Sinan Öncel, Ankara'dan Recep Uzelli Bey olmak üzere güçlü bir Futbol AŞ kuruyoruz. Başkan vekilliğini de Hakan Bilal Kutlualp Bey'e teklif edeceğim, inşallah kabul eder. Kendisine teşekkür ediyoruz.

Kongre haziran ayında yapılsaydı biz kendimize göre futbol aklıyla gelecektik. Eylül ayında yapmayı düşündüğünde Ali Bey'e 'Güven oyunu kongrede değil, sahada almak lazım.' dedim. 'Mayıs 2026'da yap kongreyi.' dedim. Hatta 'Çık Mayıs 2026'da şampiyonluk gelmezse bırakırım de, camiaya rahatlık gelsin.' dedim. Eylüle karar verdi, kendi takdiridir. Ben geldiğimde Mourinho devam etseydi, ilk önce Mourinho ile konuşurdum. Eleştirdiğim konulardan biri iletişim. Dinlerdim, 'Neden böyle oldu?' derdim. Ona göre karar verirdim. Başkaları mutlu olsun diye göndermezdim. Aralarında bir sıkıntı var. Tek taraflı olmaz hiçbir zaman. Bunu değiştirebilir miyiz diye denerdim, baktım ki olmayacak ona göre karar verirdim.

Geçen sene aday olmayı düşündüğünde Ali Koç'a "Mourinho ile anlaşma Conte ile anlaş." dediğini anlatan Saran, "Ben Conte ile anlaşmıştım. Mourinho ile çok rahat geçinemeyeceğini düşündüm. Conte gibi başarıya aç birini görmedim. Conte'ye 'Tottenham'da ne oldu?' dedim. 'Çok yalnız bırakıldım' dedi. Kolundan tuttum, 'Türkiye'de hiçbir zaman yalnız kalmayacaksın. Yanında olacağım, en yakın arkadaşın olacağım, aile olacağız.' dedim. Bu, onun hoşuna gitmişti. Kabul etmesinin sebeplerinden biri de buydu. Mourinho'nun yalnız kaldığını düşünüyorum. Devam etseydik Mourinho ile şampiyon da yapardık, Şampiyonlar Ligi'ne de giderdik." ifadelerini kullandı.

Bir başkan adayı ve bir başkan takımını hiçbir zaman kötülemez. Bu, bizim takımımız. Bahanelerin arkasına sığınmayacağız. En iyi takım, bu takım. Bu takımla şampiyon olacağız. Yola böyle çıkacağız. Ocak'ta gerekirse değişiklikler yapılır. Dortmund günlerinden kalan, Fenerbahçe'ye hizmet etmiş oyunculardan futbol aklı oluşturduk. Şu an izliyoruz. Zamanı gelince dokunuşlar yaparız. Bu takım bizim takımımız.

Tekmeye kafayla giren, kardeşlik ruhu olan, Fenerbahçe ruhunu, 'Kadıköy cehennemi'ni bize geri getirmemize fayda sağlayacak ekip kuracağız. Atik, çevik, koşan, birlik ve beraberlik halinde koşan bir takım oluşturacağız.

HİSSELERİMİ DEVREDİYORUM

Şans oyunları bahisi olan bir şirkete sahibim. Bu, oranları belirlemeyen basit bir bayi. Yüzde hesabıyla çalışan bir bayi. Beni şu rahatsız ediyor. Bu yalanları yayanlar, ne yazık ki içimizden. Kendi koltuk sevdası için yayanlar, araştırma zahmetinde bulunmuyorlar. Biz Avrupa'da spor endüstrisinde çok büyük söz hakkı olan 3-4 firmadan biriyiz. Avukatlarımızdan biri Emin Bey, CAS avukatı, kumpas sürecinde Fenerbahçe'nin avukatlığını yapmış. Yurt dışında avukatlarımız var. Milyonlarca dolarlık FIFA ile UEFA ile senelerce iş yapmışız. Fenerbahçe yönetimine aldığım hukukçular, iyi Fenerbahçeli avukatlar var. Bunlar bir şeyi atlıyor. FIFA'dan randevu almayı bırakın, telefon edemeyecek, yerini bilemeyecek insanlar konuşuyorlar. Bu beni üzüyor.

Bu yalan rüzgarı kararsızları etkilemek için, insanların kongreye gelmelerini etkilemek için yapılan şeyler. Gelebilecek en kötü şey, hak mahrumiyeti. Türkiye'de hak mahrumiyeti olmayana maalesef başkan denmiyor. Biz devir isteği için 22 Ağustos'ta divan kurulu seçim tarihini resmen açıklamadan başvurmuşuz. Gerekli başvurular yapılmış. İnsanlar konuşuyor. İnanılmaz bir şey oldu ve men edildim diyelim. Yine Fenerbahçe'ye gelebilecek bir şey yok. İnanılmaz atıyorlar, tutuyorlar, kayyum diyorlar. Millet de 'Acaba?' diyor. O noktaya geldiğinde gerekirse kapattırırım. Fenerbahçe'ye gelecek bir şey yok. Maalesef başkanımız Ali Bey de 'Kızına devrediyor, bu bir sorundur.' diyor. Ben, Tuttur'daki hisselerimi üçüncü bir şahsa devrediyorum. Kızıma devretmiyorum. Hayatım boyunca birinci önceliğim ailem oldu. Bu ölene kadar da böyle olacak. İkinci önceliğim şirketlerim, üçüncü önceliğim de Fenerbahçe oldu. Bu saatten sonra iki ile üç yer değiştiriyor. Seçildikten sonra Fenerbahçe'deki başarılarımıza odaklanmak için Saran Holding'deki hisselerimi devrediyorum. Buna da müsaade edin. 36 sene önce kurdum, tırnaklarımla kurdum. 67 ülkede iş yapıyoruz. Bulunduğumuz sektörlerde lideriz. Ben müsaade edin de kızıma devredeyim. Saran Holding'de Tuttur'a ait çok küçük bir hisse var. Dolaylı yoldan kızıma ait olmuş olacak. Hiçbir sorun teşkil etmeyecek. FIFA size bir süre veriyor. İyi niyet göstergesi bekliyor. TFF'de 57, FIFA'da 27 oluyor. Problem olacak bir şey yok.

Dün gençlerle birlikteydim. Başkanlık, 27 sene boyunca iki başkan arasında gidip gelmiş. Tüzük değişikliğini yapacağımı açıkladığım zaman gençler çok mutlu oldu. Biz, bunu onlar için yapıyoruz. Onların önünü açmak istiyoruz. Arkadaşlar, 3 senedir tüzük çalışması yapıyor. Genel kurula da yakın zamanda bu çalışmayı sunacağız. Takımı 3 sene şampiyon yapamazsan gideceksin. Şampiyon yaparsan da en fazla 6 sene kalacaksın. Bunu zamanında Amerika Birleşik Devletleri yaptı. Belki bunun ilk kurbanı ben olacağım. Yeri gelince hocalar ve futbolcular gidiyor. Başkanlar da bir değişsin.

Futbol aklında bir sıkıntı görüyorum. Karar merciinde bir sıkıntı görüyorum. 348 gün hocasız kaldık. İletişimde de bir sorun görüyorum. Sadece taraftar ve medya ile değil, Samandıra ile de bir iletişim problemi var. Bunların da çözümü, insan sevgisidir. Bunları yapacağız. Daha önceki dönemlerde yapılan hatalardan bir tanesi de çok fazla insanın değişmesi. Bu, kurumsal hafızaya zarar verir. Ben, geldiğim zaman liyakate bakarım. Herkesle konuşacağım. Sonrasında devam etmeyeceklerimiz de olabilir.

Ben, dış etkenlere inanıyorum. Dış etkenlerin olmadığını söylemek, yönetime büyük haksızlık. 'Dış etken var.' dedikten sonra bahanelere sığınmak da zayıflıktır. Bunu yanlış buluyorum. Bir kısır döngüye giriyoruz. Bu durum, gelen hocayı ve oyuncuyu etkiliyor. Sen güçlüysen, tekmeye kafa atan bir takım kuruyorsan ve bahanelere sığınmıyorsan her şey mümkün. Bir önceki federasyon başkanı gitti. Büyük bir fark gördük. Demek ki bunlar mümkün. Geçen sene az kalsın şampiyon oluyorduk. Ankara'da bir bakana gidiliyor, görüşülüyor ve çıkılıyor. Orada genel müdür var, genel müdür yardımcısı var ve daire başkanı var. Ben bir binaya girdiğimde herkesin elini sıkıyorum. Böyle olman lazım. Yukarıdan bir bakış, ters tepiyor. Yukarıdan 'Bunu yapın.' dediklerinde de bir şey yapmazlar. Federasyona gittiğinizde bunun gözlemcisi var, disiplin kurulu var ve Merkez Hakem Kurulu var. Bunların hepsiyle konuşmalıyız. Ankara'da çok büyük Fenerbahçe taraftarları var. Onlara da dokunmamız lazım.

ALİ KOÇ ÇOK İYİ BİR FENERBAHÇELİ

Ali Koç, çok iyi bir Fenerbahçeli. Çok da güzel işler yaptı. Karşılaştırmayı yanlış buluyorum. Sadece fark yaratacağımı düşünüyorum. Ben, sıfırdan geldim. Devlet memuru çocuğuyum. 40'tan fazla şirket yönetiyorum. Ekibimi seviyorum, onlar da beni seviyor. Şirketlerimde işten ayrılma oranı, medya sektörünün en düşüğü. Bizdeki yöneticilerin yüzde 54'ü kadın. Liyakate önem veriyoruz. Biz, insanları seviyoruz. Empati yapıyoruz ve insanları seviyoruz. Karar vermekte zorlanmam ve fevri değilim. Bunlar şampiyonluğu getiremeye yeterli.

Ne kadar büyük bir camia olduğumuzu gösterelim. Lütfen herkes sandığa gelsin. Fenerbahçelileri değil, Fenerbahçe'yi yönetmeye talibim. Fark yaratacağımı düşünüyorum. Sadece başarıda değil, başarısızlıkta da ezber bozacağıma inanıyorum. Beni destekleyen çok insan var. Onlarda bir hayal kırıklığı görürsem zaten bırakırım. Bu kampanya sürecinde de mümkün olduğu kadar centilmence işi yürütmeye çalıştık. Gençlerimize örnek olmalıyım. Ben mücadeleden ve kavgadan korkan bir insan değilim ama gerçek güç, sakin kalabilmektir. Ben bunu göstermek istiyorum."

