Hakan Çalhanoğlu sürprizi: 10 milyon euro detayını duyurdu

Hakan Çalhanoğlu sürprizi: 10 milyon euro detayını duyurdu
Yayınlanma:
Galatasaray'da transfer gündemindeki yoğunluk sürerken Hakan Çalhanoğlu ile ilgili gelişmeyi Burhan Can Terzi açıkladı.

Galatasaray muhabiri Burhan Can Terzi, Sportcell YouTube kanalında sarı kırmızılıların transfer gündemine dair önemli bilgiler paylaştı. Terzi’nin açıklamaları, hem yıldız isimler hem de genç yetenekler açısından dikkat çekti.

HAKAN ÇALHANOĞLU DETAYI

Terzi, Inter forması giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu’nun Galatasaray’a olan ilgisinin sürdüğünü belirtti:

Hakan Çalhanoğlu, hala Galatasaray’a gelmek istiyor.
Galatasaray isterse, yönetim 10 milyon Euro bonservise çıkarsa Hakan Çalhanoğlu’nu Inter’den alır.

Bu açıklama, taraftarlar arasında heyecan yaratırken, yönetimin bu transfer için nasıl bir strateji izleyeceği merak konusu oldu.

yves-bissouma.jpg
Yves Bissouma Galatasaray'ın transfer listesinde

Tottenham forması giyen Yves Bissouma’nın da Galatasaray’ın radarında olduğunu belirten Terzi, oyuncunun kadro dışı kalması nedeniyle transferin mümkün olabileceğini söyledi:

Bissouma konusu var.
15 milyon Euro civarında.
Kadro dışı gibi Bissouma.
Şu an alınması uygun bir zeminde.
Galatasaray isterse alır noktasında.

Ancak Terzi, kaleci ve stoper transferlerinin öncelikli olduğunu, orta saha hamlesinin üçüncü sırada yer aldığını da ekledi.

Galatasaray’ın genç oyuncularla ilgili yürüttüğü transfer görüşmelerinde bazı sorunlar yaşandığı da ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Spor
Galatasaray'da transfer son anda iptal oldu
Galatasaray'da transfer son anda iptal oldu
Galatasaray'ın kapısından içeri giremeyecek kişiyi açıkladı
Galatasaray'ın kapısından içeri giremeyecek kişiyi açıkladı
Barış Alper Yılmaz Galatasaray kararını verdi
Barış Alper Yılmaz Galatasaray kararını verdi