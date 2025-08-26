Galatasaray muhabiri Burhan Can Terzi, Sportcell YouTube kanalında sarı kırmızılıların transfer gündemine dair önemli bilgiler paylaştı. Terzi’nin açıklamaları, hem yıldız isimler hem de genç yetenekler açısından dikkat çekti.

HAKAN ÇALHANOĞLU DETAYI

Terzi, Inter forması giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu’nun Galatasaray’a olan ilgisinin sürdüğünü belirtti:

Hakan Çalhanoğlu, hala Galatasaray’a gelmek istiyor.

Galatasaray isterse, yönetim 10 milyon Euro bonservise çıkarsa Hakan Çalhanoğlu’nu Inter’den alır.

Bu açıklama, taraftarlar arasında heyecan yaratırken, yönetimin bu transfer için nasıl bir strateji izleyeceği merak konusu oldu.

Yves Bissouma Galatasaray'ın transfer listesinde

Tottenham forması giyen Yves Bissouma’nın da Galatasaray’ın radarında olduğunu belirten Terzi, oyuncunun kadro dışı kalması nedeniyle transferin mümkün olabileceğini söyledi:

Bissouma konusu var.

15 milyon Euro civarında.

Kadro dışı gibi Bissouma.

Şu an alınması uygun bir zeminde.

Galatasaray isterse alır noktasında.

Ancak Terzi, kaleci ve stoper transferlerinin öncelikli olduğunu, orta saha hamlesinin üçüncü sırada yer aldığını da ekledi.

Galatasaray’ın genç oyuncularla ilgili yürüttüğü transfer görüşmelerinde bazı sorunlar yaşandığı da ifade edildi.