Hakan Bilal Kutlualp: Gereğini yapmalısın

“Birlikte Fenerbahçe” mottosuyla yola çıkan Kutlualp, camiaya birlik çağrısı yaparken mevcut yönetimi de eleştirdi.

Kutlualp, Fenerbahçe’nin siyaset üstü bir kurum olduğunu vurgulayarak, “Bu yola her şey güllük gülistanlıkken çıkmadık. Camianın içinde bulunduğu duruma kayıtsız kalamazdık. İç çekişmelerle vakit kaybetmek yerine, birlik olmalıyız” dedi. Taraftarın kendisini bu göreve layık gördüğünü belirten Kutlualp, “Biz de bu sorumluluğu üstlenerek camiamızı silkeleme ve yeniden ayağa kaldırma kararı aldık” ifadelerini kullandı.

“Tüzük ne diyorsa o olur”

Nisan ayında yaptığı divan kurulu konuşmasında seçim çağrısı yaptığını hatırlatan Kutlualp, “Demokrasilerde yol gösteren tüzükler vardır. Aidat yatıran üyelerin yüzde 20’si imza verirse olağanüstü genel kurul yapılmak zorundadır. Bu kampanyayı ben değil, taraftar başlattı. Ben onların peşinden gittim. 10 bine yakın imza toplandı ve yönetim de seçim kararı aldı” dedi.

“7 yıldır şampiyonluk yok, mali kayıplar büyük”

Fenerbahçe’nin son 7 yılda şampiyonluk yaşamadığını hatırlatan Kutlualp, “Eğer bu süreçte 4 kez şampiyon olsaydık, kulübün kasasına yaklaşık 200 milyon avro girebilirdi. Belki de Bankalar Birliği anlaşmasından çok daha önce çıkmış olurduk” diyerek mevcut yönetimin performansını eleştirdi.

“Transfer politikası menajerlerin insafına kalmamalı”

Transfer stratejisine de değinen Kutlualp, “Menajerlerin sunduğu oyuncularla değil, izleme ekibimizin bulduğu isimlerle hareket etmeliyiz. Aksi takdirde bir futbol konsepti oluşturamayız” dedi. Alt yapı ve amatör branşlardaki başarıları takdir eden Kutlualp, “Futbol iyi gitmediğinde diğer branşlardan aldığımız keyif de azalıyor” yorumunu yaptı.

“Fenerbahçe yıldızları sever, hüküm süren oyun ister”

Geçmişte kulübe dünya yıldızlarını kazandırdıklarını hatırlatan Kutlualp, “Taraftar yıldız ister, ezilen değil hükmeden bir oyun görmek ister. Bu sezon transferlerde bir hareketlilik var ama bunun seçim atmosferinden kaynaklandığını düşünüyorum. Muhalefet demokrasilerde hem yasal hem de gereklidir” diyerek sözlerini tamamladı