Hagi'nin yerine geçecek Galatasaraylı futbolcuyu açıkladı

Hagi'nin yerine geçecek Galatasaraylı futbolcuyu açıkladı
Yayınlanma:
Süper Lig'e 2'de 2 ile yaparak başlayan Galatasaray Şampiyonlar Ligi için gün sayarken Icardi bu sezon Sarı Kırmızılı kulübün tarihine geçmek için büyük bir fırsat yakaladı.

Ünlü spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Galatasaray’ın kadro yapısı ve transfer stratejisi üzerine dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Demirkol, Sarı - Kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk’un açıklamalarını da yorumlayarak kulübün Avrupa devleriyle kıyaslandığında finansal yapısına dair çarpıcı ifadeler kullandı.

REAL MADRİD KARŞILAŞTIRMASI

Demirkol, Galatasaray’ın kadro değeri ve maaş bütçesini Real Madrid ile karşılaştırarak, "Real Madrid’in kadro değeri 1.4 milyar Euro, takım maaşı ise 280 milyon Euro. Galatasaray’ın kadro değeri 300 milyon Euro, maaş ise 110 milyon Euro. Oransal olarak çok garip bir yerdeyiz" dedi.
Bu sözler, Türk kulüplerinin mali yapılarının Avrupa standartlarıyla ne denli farklılaştığını gözler önüne serdi.

ICARDI HAGI'Yİ GEÇECEK Mİ?

Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi hakkında da konuşan Demirkol, oyuncunun kulüp tarihindeki en golcü yabancı futbolcular arasında hızla yükseldiğini belirtti. “Icardi, Galatasaray tarihinin en golcü ikinci yabancı oyuncusu oldu. Hagi’nin 72 golü var, Icardi’nin 62. Bir aksilik olmazsa bu ünvanın sahibi olacak" diyerek Icardi’nin performansını övdü.

2 İSİM DE KULÜP TARİHİNE GEÇTİ

Gheorghe Hagi ve Mauro Icardi, Galatasaray tarihinin en özel yabancı futbolcuları arasında yer alıyor.

hagi.jpg

Hagi, Galatasaray’ın Avrupa’da ses getirdiği dönemin mimarıydı. Saha içinde adeta bir teknik direktör gibi davranıyor, oyunu yönlendiriyor ve takım arkadaşlarını motive ediyordu. UEFA Kupası zaferi da yıldız ismin liderliğinde geldi.

icardi.webp

Icardi ise modern futbolun gol makinesi olarak adlandırılıyor. Derbilerde attığı gollerle tüm dikkatleri üzerine çekti. Arjantinli yıldız kısa sürede kulüp tarihinin en golcü yabancı oyuncusu olma yolunda ilerliyor.


Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
Aziz Yıldırım’ın olay yaratan bağışı ortaya çıktı
Türk sunucuya şok suçlama: 22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Türk sunucuya şok suçlama
22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
Binlerce insanın hayatını kaybettiği '17 Ağustos Marmara Depremi'nin 'sesi' oluşturuldu
Spor
Samsunspor Atina'da avantajı koruyamadı
Samsunspor Atina'da avantajı koruyamadı
Başakşehir evinde mağlup
Başakşehir evinde mağlup
PFDK'dan Amedspor'a ceza yağdı: 12 maç men edildi
PFDK'dan Amedspor'a ceza yağdı: 12 maç men edildi