Hagi'nin yerine geçecek Galatasaraylı futbolcuyu açıkladı

Ünlü spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Galatasaray’ın kadro yapısı ve transfer stratejisi üzerine dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Demirkol, Sarı - Kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk’un açıklamalarını da yorumlayarak kulübün Avrupa devleriyle kıyaslandığında finansal yapısına dair çarpıcı ifadeler kullandı.

REAL MADRİD KARŞILAŞTIRMASI

Demirkol, Galatasaray’ın kadro değeri ve maaş bütçesini Real Madrid ile karşılaştırarak, "Real Madrid’in kadro değeri 1.4 milyar Euro, takım maaşı ise 280 milyon Euro. Galatasaray’ın kadro değeri 300 milyon Euro, maaş ise 110 milyon Euro. Oransal olarak çok garip bir yerdeyiz" dedi.

Bu sözler, Türk kulüplerinin mali yapılarının Avrupa standartlarıyla ne denli farklılaştığını gözler önüne serdi.

ICARDI HAGI'Yİ GEÇECEK Mİ?

Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi hakkında da konuşan Demirkol, oyuncunun kulüp tarihindeki en golcü yabancı futbolcular arasında hızla yükseldiğini belirtti. “Icardi, Galatasaray tarihinin en golcü ikinci yabancı oyuncusu oldu. Hagi’nin 72 golü var, Icardi’nin 62. Bir aksilik olmazsa bu ünvanın sahibi olacak" diyerek Icardi’nin performansını övdü.

2 İSİM DE KULÜP TARİHİNE GEÇTİ

Gheorghe Hagi ve Mauro Icardi, Galatasaray tarihinin en özel yabancı futbolcuları arasında yer alıyor.

Hagi, Galatasaray’ın Avrupa’da ses getirdiği dönemin mimarıydı. Saha içinde adeta bir teknik direktör gibi davranıyor, oyunu yönlendiriyor ve takım arkadaşlarını motive ediyordu. UEFA Kupası zaferi da yıldız ismin liderliğinde geldi.

Icardi ise modern futbolun gol makinesi olarak adlandırılıyor. Derbilerde attığı gollerle tüm dikkatleri üzerine çekti. Arjantinli yıldız kısa sürede kulüp tarihinin en golcü yabancı oyuncusu olma yolunda ilerliyor.



