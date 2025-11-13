Hacıosmanoğlu'na bahis soruşturmasında tazminat şoku

Türk futbolunda bomba etkisi yaratan bahis soruşturmasında son olarak TFF, 1024 futbolcuyu PFDK'ya sevk ederek önemli bir adım attı.

İsim isim açıklanan bahisçi futbolcuların tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesinin ardından gözler İbrahim Hacıosmanoğlu yönetimindeki TFF'den çıkacak cezalara çevrildi.



Ancak Türkiye Futbol Federasyonu’nun açıkladığı 1024 kişilik bahis listesinde yer alan Beşiktaşlı futbolcular Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal, hukuki süreç başlatma kararı aldı.

NELER YAŞANDI?

Beşiktaş'ın iki yıldız isminin PFDK'ya sevk edilmesinin ardından haber gündeme bomba gibi düştü.

Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal 1024 kişilik listede tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildi.

Ancak bahis oynamadıklarını savunan Ersin ve Necip Savcılığa suç duyurusunda bulundular ve TFF’ye evraklarını ilettiler.

PFDK incelemesi sonucunda tedbir kararları kaldırıldı.

BULGULAR:

Bahis hesaplarıyla ilişkilendirilen banka bağlantılarının oyunculara ait olmadığı tespit edildi.

Hesaplarla kayıtlı telefon numaralarının da futbolcularla hiçbir ilgisinin bulunmadığı ortaya çıktı.

NECİP VE ERSİN İSYAN ETTİ

Beşiktaş'ın iki yıldızı Necip ve Ersin PFDK sevki sonrası adeta isyan etti ve soluğu Savcılıkta aldı:

Hiçbir ilgimiz olmayan bir konuyla adımızın yan yana gelmesi itibarımızı zedeledi.

Gerçekler ortaya çıkacak ve bunu yapanlar cezasız kalmayacak.

Necip ve Ersin tazminat davası açacak

Hem Ersin hem de Necip, yaşanan süreç nedeniyle TFF’ye tazminat davası açmaya hazırlanıyor.

Bu gelişme sonrası gözler TFF ve İbrahim Hacıosmanoğlu'na çevrildi.

İbrahim Hacıosmanoğlu’nun başkanlığındaki federasyon, dava süreciyle birlikte ciddi bir tazminat riski ile karşı karşıya kalabilir.