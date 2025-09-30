Hacıosmanoğlu'ndan Montella açıklaması

Yayınlanma:
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'yı "Tam Türk" yapacaklarını söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İtalya Dışişleri Bakanlığı'nın desteğiyle İtalya'nın Türkiye Büyükelçiliği'nin düzenlediği "MeeTürkItaly" toplantısında açıklamalarda bulundu.

Törende İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella’ya "Dünya ve Spor Diplomasisinde İtalyan Spor Elçisi" ödülünü takdim etti.

Hacıosmanoğlu törende yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Hocamız zaten yarı Türk. Onu tam Türk yapacağız. İtalya ile Türkiye arasında sıcak bağlantılarımız var. Hocam 'teşekkürlere alışık değilim' dedi ama Dünya Kupası için 80 milyonun teşekkürüne şimdiden hazırlıklı olmanı istiyorum. İnşallah hep beraber gideriz."

MONTELLA: GURUR DUYUYORUM

Montella ise şu ifadeleri kullandı:

"Her şeyden önce gurur duyuyorum. Bu vesileyle sayın bakana ve büyükelçiye teşekkürlerimi sunmak isterim. Katkıda bulunacağım için ve böyle bir gecede bulunduğum için gurur duyuyorum. Türkiye'ye de teşekkür etmek istiyorum. İş birlikleri sayesinde bu ülke giderek benim de ülkem olmaya başladı.

İtalya ve Türkiye, kültürleri ve gelenekleri açısından birbirine benzeyen ülkeler. Dolayısıyla burada bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Bu iş birliğinin önümüzdeki çalışmalarla gelişeceğini ve kültürel alışverişimizin daha da artacağını düşünerek mutluluk duyduğumuzu söyleyebilirim."

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

