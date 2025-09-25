Hacıosmanoğlu'ndan sürpriz karar: Kulüpler isyan etmişti

Hacıosmanoğlu'ndan sürpriz karar: Kulüpler isyan etmişti
İbrahim Hacıosmanoğlu yönetimindeki TFF yeni bir karara imza attı. Kulüplerin hakem isyanı sonrası MHK eski bir uygulamayı yeniden başlattı.

Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Süper Lig’de ikinci video yardımcı hakem asistanı (AVAR 2) uygulamasını yeniden devreye aldı.

İbrahim Hacıosmanoğlu yönetimindeki TFF'nin aldığı karar doğrultusunda 24 Eylül itibarıyla başlatılan uygulama, hakemlerin eğitim süreçlerini desteklemek ve tecrübe kazanmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirildi.

MHK tarafından yapılan açıklamada, AVAR 2 görevlisinin Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin işleyişini gözlemleyeceği, ancak karar alma süreçlerine müdahale yetkisi bulunmadığı vurgulandı. Geçtiğimiz sezon Trendyol 1. Lig’de başarıyla uygulanan sistemin, Süper Lig’de de hakem gelişimine katkı sağlaması hedefleniyor.

İLK GÖREVLENDİRME DÜN AKŞAMDI

Yeniden başlatılan AVAR 2 uygulaması, ilk olarak Kayserispor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmada kullanıldı. Bu adım, hakemlik standartlarının yükseltilmesi ve teknolojik desteklerin daha etkin kullanılması açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

mhk12.png
MHK kararı böyle duyurdu

