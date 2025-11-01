Hacıosmanoğlu Zorbay Küçük'ün bahis hesabında ne kadar olduğunu açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bahis oynadığı tespit edilen 149 hakeme verilen cezaların ardından bir televizyon programına katıldı.

Hacıosmanoğlu burada yaptığı konuşmada bahis incelemesi devam eden Zorbay Küçük'ün durumuna dair de bilgiler paylaştı.

"SUÇLU OLAN BİRİ SAVCILIĞA İTİRAZDA BULUNMAZ"

Küçük'ün savcılığa gittiğini hatırlatan Hacıosmanoğlu, "Zorbay Küçük'ün soruşturması devam ediyor. Ben de Zorbay Küçük ile görüştüm. Bizim aldığımız veriler bunu gösteriyordu, tekrar teyit alın dedim. Oynandığı söyledi. Hakem arkadaşımız, oynamadığını söyledi. Hesaplar uymuyor. Suç duyurusunda bulundu. Sormamız gereken yerlere sorduk. Onun cevabını bekliyoruz. Suçlu olan biri gidip savcılığa itirazda bulunmaz" sözlerini sarf etti.

"40 LİRA BONUS VERİLMİŞ İKİ KUPON OYNANMIŞ"

Hesaptaki para için ise Hacıosmanoğlu, "Hesap açıldığı zaman belirli bir miktar bonus vermiş herhalde. 40 lira mı ne bonusu var, iki kupon oynanmış. Onu da tam bilmiyorum, savcılık soruşturmasını yapacak. Biz de ilgili birimlere sorduk. TC numarası ile açılmış ve oynanmış. Süreç devam ediyor. Bizim bir beyanda bulunmamız doğru olmaz. Bir insanın da savcılığa gidip suç duyurusunda bulunup, yalan beyanda bulunuyorsan bir de oradan ceza alırsın. Bir insan da onu yapmaz diye düşünüyorum" sözlerini sarf etti.