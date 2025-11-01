Hacıosmanoğlu Zorbay Küçük'ün bahis hesabında ne kadar olduğunu açıkladı

Hacıosmanoğlu Zorbay Küçük'ün bahis hesabında ne kadar olduğunu açıkladı
Yayınlanma:
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bahis incelemesi devam eden Zorbay Küçük'ün durumuna dair konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bahis oynadığı tespit edilen 149 hakeme verilen cezaların ardından bir televizyon programına katıldı.

Hacıosmanoğlu burada yaptığı konuşmada bahis incelemesi devam eden Zorbay Küçük'ün durumuna dair de bilgiler paylaştı.

TFF skandal sonrası atayacak hakem bulamadı: Maçlar zorunlu ertelendiTFF skandal sonrası atayacak hakem bulamadı: Maçlar zorunlu ertelendi

"SUÇLU OLAN BİRİ SAVCILIĞA İTİRAZDA BULUNMAZ"

Küçük'ün savcılığa gittiğini hatırlatan Hacıosmanoğlu, "Zorbay Küçük'ün soruşturması devam ediyor. Ben de Zorbay Küçük ile görüştüm. Bizim aldığımız veriler bunu gösteriyordu, tekrar teyit alın dedim. Oynandığı söyledi. Hakem arkadaşımız, oynamadığını söyledi. Hesaplar uymuyor. Suç duyurusunda bulundu. Sormamız gereken yerlere sorduk. Onun cevabını bekliyoruz. Suçlu olan biri gidip savcılığa itirazda bulunmaz" sözlerini sarf etti.

ibrahim-haciosmanoglu-3.webp

"40 LİRA BONUS VERİLMİŞ İKİ KUPON OYNANMIŞ"

Hesaptaki para için ise Hacıosmanoğlu, "Hesap açıldığı zaman belirli bir miktar bonus vermiş herhalde. 40 lira mı ne bonusu var, iki kupon oynanmış. Onu da tam bilmiyorum, savcılık soruşturmasını yapacak. Biz de ilgili birimlere sorduk. TC numarası ile açılmış ve oynanmış. Süreç devam ediyor. Bizim bir beyanda bulunmamız doğru olmaz. Bir insanın da savcılığa gidip suç duyurusunda bulunup, yalan beyanda bulunuyorsan bir de oradan ceza alırsın. Bir insan da onu yapmaz diye düşünüyorum" sözlerini sarf etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

TFF skandal sonrası atayacak hakem bulamadı: Maçlar zorunlu ertelendi
Bahisçi hakemler en çok hangi takımı yaktı?
Yağış beklenirken sıcaklar terletecek: Meteoroloji'den 'pastırma sıcakları' alarmı
Milyonlarca kişi diken üstünde: Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Milyonlarca kişi diken üstünde: Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
İspanyol YouTuber Beyoğlu'nda kabusu yaşadı: Kovalamaca, takip, tehdit...
2025 bitmeden başvuran kazanacak: Emeklilikte 200 bin liraya kadar kazanç sağlayabilecek!
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor: Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Deprem uzmanı Sındırgı depremlerinin sebebini açıkladı: Çarpıcı İstanbul ve Manisa tahmini
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Spor
Fenerbahçe'den Beşiktaş derbisi için açıklama
Fenerbahçe'den Beşiktaş derbisi için açıklama
Spalletti Kenan Yıldız'ı kadroya almadı
Spalletti Kenan Yıldız'ı kadroya almadı