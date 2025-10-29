Hacıosmanoğlu hesap sordu: MHK Başkanı neden bahis hesabı açtığını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) aktif olarak maçlara bahis oynadığı tespit edilen 152 hakemi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti.

FERHAT GÜNDOĞDU'NUN DA BAHİSİ HESABI VAR

Bahis soruşturmasının genişletilmesi beklenirken Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun da bahis hesabına sahip olması ortalığı karıştırdı.

TFF BAŞKANI İBRAHİM HACIOSMANOĞLU BİR ARAYA GELDİ

Sözcü’de yer alan habere göre, MHK Başkanı Ferhat, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, başkanvekilleri Fuat Göktaş ve Mecnun Otyakmaz ile bir araya geldi.

Hakemlerin bahis oynadığı maçlar belli oldu: Süper Lig'i karıştıracak iddia

“MAÇLARI TAKİP ETMEK İÇİN AÇTIM”

Yapılan toplantıda kendisini savunan Ferhat Gündoğdu bahis hesabını 2008-2012 yılları arasında maçları takip etmek için açtığını söyledi.

BAZI HAKEM VE YETKİLİLER DE AYNI NEDENLE HESAP AÇTI

Bazı hakem ve yetkililerin de aynı nedenle bahis hesabı açtığı bilinirken sadece aktif bahis oynayanlar ceza alacak.

