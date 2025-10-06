Hacıosmanoğlu: Galatasaray'ın bir borcu daha var

Yayınlanma:
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi fikstürü için konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Spor yayınında konuştu. UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi sonrası gündem olan Liverpool sözlerine açıklık getiren Hacıosmanoğlu, kendisini eleştirenlere yüklendi.

Hacıosmanoğlu’nun konuşması şu şekilde:

"Liverpool maçındaki açıklamamdan dolayı futbolu bilmiyor diye alay konusu oldum. Ukala tipler şunu bilsin ki, ben onlardan 10 kat daha futbolu biliyorum. 40 seneyi pozisyon pozisyon anlatırım.

Dursun ağabey ile kura çekimindeydik. 'Gruptan çıkar' demişim. 32 takım var, grup değil mi? Grup mu var diye alay ettiler.

1. torbadan 4 takım var. PSG, Barcelona, Real Madrid, Liverpool. Bu torbadan kimi istersiniz siz?

“BİZİ MAHCUP ETMEDİ”

Bizim dönemimizdeki Liverpool efsaneydi! Barcelona veya Real Madrid mi vardı o zaman? İnanarak söyledim... Okan Hoca ve Galatasaraylı futbolcularımız bizi mahcup etmedi."

“BİR BORÇLARI DAHA VAR”

"Galatasaray Başkanı ve başkan vekili ile konuştum, bir borçları daha var Manchester City'yi yenmek. Galatasaray'ın Liverpool'un yeneceğini çok kişiye söyledim. Almanya (Eintracht Frankfurt) yol kazası, hakem hatası da vardı."

