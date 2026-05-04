Günay Güvenç’in yerine gelecek kaleci belli oldu

Galatasaray’ın yollarını ayırması gündemde olan kaleci Günay Güvenç’in yerine gelecek isim belli oldu. Deneyimli eldiven Galatasaray’a yeşil ışık yaktı.

Türkiye Kupası’nda Gençlerbirliği ve Süper Lig’de Samsunspor maçlarında yaptığı hatalarla dikkat çekerek eleştirilerin odağında olan Günay Güvenç’in Galatasaray’dan ayrılacağı iddia edildi.
Sarı-kırmızılıların, 34 yaşındaki Günay Güvenç’in yerine transfer edeceği kaleciyi belirlediği öne sürüldü.

MUHAMMED ŞENGEZER İDDİASI

Milliyet’te yer alan habere göre; Galatasaray, RAMS Başakşehir’in 29 yaşındaki kalecisi Muhammed Şengezer’i gündemine aldı.
Tecrübeli kalecinin de Galatasaray’a transfer olmaya sıcak baktığı haber detaylarında yer aldı.
Kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş’ın da Muhammed Şengezer’e talip olduğu ifade edildi.

BAŞAKŞEHİR KARNESİ

Bu sezon Başakşehir ile tüm kulvarlarda 37 maça çıkan Muhammed Şengezer, kalesinde 39 gol gördü.
Tecrübeli file bekçisi 13 maçta da kalesini gole kapadı.

