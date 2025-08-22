Göztepe'den lige rüya gibi başlangıç

Göztepe'den lige rüya gibi başlangıç
Yayınlanma:
Fatih Karagürmük'e konuk olan Göztepe sahadan 2-0'lık üstünlükle ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe, deplasmanda Fatih Karamgümrük ile karşı karşıya geldi.

51. dakikada Göztepe ikinci gole yaklaştı. Alper Demirol'un ters kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ceza sahası içi sol çaprazda Janderson'un önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda ,kaleci Grbic gole izin vermedi.

65. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Cherni'nin soldan yaptığı ortaya arka direkte Janderson'un uçarak yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-2

Göztepe karşılaşmayı 2-0 kazandı.

7 PUANA ULAŞTILAR

Bu sonuçla ikinci galibiyetini alan sarı-kırmızılı takım puanını 7'ye çıkardı. Bir maçı eksik Fatih Karagümrük ise ikinci yenilgisini yaşadı.

DETAYLAR

Hakemler: Batuhan Kolak, Murat Temel, Suat Güz

Fatih Karagümrük: Grbic, Atakan Çankaya, Fatih Kurucuk, Balkovec, Çağtay Kurukalıp (Dk. 46 Ömer Faruk Gümüş), Barış Kalaycı, Alper Demirol (Dk. 62 Serginho), Johnson, Ahmet Sivri (Dk. 75 Tarık Buğra Kalpaklı), Gray, Tiago Çukur

Göztepe: Lis, Furkan Bayır, Heliton, Bokele, Arda Okan Kurtulan, Rhaldney (Dk. 87 Ahmet Ildız), Olaitan (Dk. 69 Miroshi), Dennis (Dk. 76 Efkan Bekiroğlu), Cherni, Emersonn (Dk. 87 Taha Altıkardeş), Janderson (Dk. 76 Sabra)

Goller: Dk. 40 Olaitan, Dk. 65 Janderson (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 29 Fatih Kurucuk, Dk. 50 Balkovec (Fatih Karagümrük), Dk. 31 Dennis, Dk. 85 Sabra (Göztepe)

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

