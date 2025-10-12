Göztepe'de Stoilov fırtınası

Göztepe'de Stoilov fırtınası
Göztepe teknik direktörü Stoilov, 1.5 sezonda gösterdiği performansla dikkatleri üstüne çekti.

Süper Lig'deki ilk senesinde Avrupa hedefini koyan Stoilov, Göztepe’de geçirdiği ilk sezonunda ligi 8. sırada noktaladı. Ziraat Türkiye Kupası'nda ise tam 50 yıl sonra yarı final oynama başarısı gösteren Göztepe, Stanimir Stoilov yönetiminde 2025-2026 sezonuna da müthiş bir giriş yaptı. Hedefi bir kez daha Avrupa olarak belirleyen 58 yaşındaki teknik adam ilk 8 maçta kaybetmedi.

74 MAÇTA 1.81 PUAN ORTALAMASI

Milli araya 4 galibiyet ve 4 beraberlik alarak namağlup giren Göztepe 16 puan topladı ve 2 golle ligin az gol yiyen takımı oldu. Özellikle savunma anlayışıyla fark yaratan Stanimir Stoilov, takımı Avrupa'nın en iyi defans yapan ekipleri arasına da soktu. Disiplinli yapısıyla dikkat çeken deneyimli teknik adam, 74 maçta 1.81 puan ortalaması yakalamayı başardı.

