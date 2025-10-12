Milli takımda sakatlık: Kadrodan çıkarıldı

Yayınlanma:
A Milli Futbol Takımı'nda İrfan Can Kahveci sakatlığı nedeniyle Gürcistan maçı kadrosundan çıkarıldı.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Bulgaristan'ı 6-1'lik tarihi bir farkla mağlup etmeyi başaran millilerimizden kötü haber geldi.

İRFAN CAN KAHVECİ KADRODAN ÇIKARILDI

Vasil Levski Ulusal Stadı'nda oynanan maçta gol de kaydetmeyi başaran İrfan Can Kahveci sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

TFF'den sakatlığa dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İrfan Can Kahveci, dün oynanan Bulgaristan - Türkiye müsabakasında sol ayak bileğinde oluşan sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. İrfan'ın sağlık durumu ile ilgili tespit ve muayenelerin tamamlanmasının ardından, millî futbolcumuzun tedavisini kulübünde devam ettirmesi uygun bulundu.

irfan-can-kahveci-cekya-macinda-90-dakika-oynayacak-kondisyonda-degilim-kl2i.jpg
İrfan Can Kahveci'den kötü haber

TÜRKİYE - GÜRCİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

14 Ekim Salı Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak olan Türkiye - Gürcistan mücadelesi saat 21.45'te başlayacak.

Montella'dan devlete 60 milyon 814 bin 988 TL'lik ödemeMontella'dan devlete 60 milyon 814 bin 988 TL'lik ödeme

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

