Milli takımda sakatlık: Kadrodan çıkarıldı

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Bulgaristan'ı 6-1'lik tarihi bir farkla mağlup etmeyi başaran millilerimizden kötü haber geldi.

Vasil Levski Ulusal Stadı'nda oynanan maçta gol de kaydetmeyi başaran İrfan Can Kahveci sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

TFF'den sakatlığa dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İrfan Can Kahveci, dün oynanan Bulgaristan - Türkiye müsabakasında sol ayak bileğinde oluşan sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. İrfan'ın sağlık durumu ile ilgili tespit ve muayenelerin tamamlanmasının ardından, millî futbolcumuzun tedavisini kulübünde devam ettirmesi uygun bulundu.