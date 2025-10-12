Montella'dan devlete 60 milyon 814 bin 988 TL'lik ödeme

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 2024 yılına dair vergi rekortmenleri listesini yayınladı. Adana Defterdarlığı’nın web sitesinde yer alan rapora göre kentin vergi rekortmeni sürpriz bir isim çıktı.

VINCENZO MONTELLA VERGİ REKORTMENİ OLDU

Daha önce ligimizde Adana Demirspor’u da çalıştıran A Milli Erkek Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Adana’da vergi rekortmeni oldu.

Adana vergi rekortmenleri

60 MİLYON 814 BİN 988 TL VE 12 KURUŞ ÖDEDİ

Açıklanan listeye göre maaşı ve huzur hakkından 60 milyon 814 bin 988 TL ve 12 kuruş vergi ödeyen İtalyan teknik adam, listenin ilk basamağında yer aldı.

MONTELLA YÖNETİMİDE TARİHİ FARK

Vincenzo Montella’nın teknik direktörlüğünü yaptığı Ay-yıldızlılar, son olarak Bulgaristan’a karşı oynanan maçta sahadan 6-1’lik galibiyetle ayrıldı.