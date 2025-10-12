Montella'dan devlete 60 milyon 814 bin 988 TL'lik ödeme

Montella'dan devlete 60 milyon 814 bin 988 TL'lik ödeme
Yayınlanma:
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 60 milyon 814 bin 988 TL ve 12 kuruş ile Adana'da vergi rekortmeni oldu

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 2024 yılına dair vergi rekortmenleri listesini yayınladı. Adana Defterdarlığı’nın web sitesinde yer alan rapora göre kentin vergi rekortmeni sürpriz bir isim çıktı.

VINCENZO MONTELLA VERGİ REKORTMENİ OLDU

Daha önce ligimizde Adana Demirspor’u da çalıştıran A Milli Erkek Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Adana’da vergi rekortmeni oldu.

vergi1png-ihgrppu6gewi7-3mzyepcq.webp
Adana vergi rekortmenleri

60 MİLYON 814 BİN 988 TL VE 12 KURUŞ ÖDEDİ

Açıklanan listeye göre maaşı ve huzur hakkından 60 milyon 814 bin 988 TL ve 12 kuruş vergi ödeyen İtalyan teknik adam, listenin ilk basamağında yer aldı.

Galatasaray şartları kabul etti: Barış Alper imzayı attıGalatasaray şartları kabul etti: Barış Alper imzayı attı

MONTELLA YÖNETİMİDE TARİHİ FARK

Vincenzo Montella’nın teknik direktörlüğünü yaptığı Ay-yıldızlılar, son olarak Bulgaristan’a karşı oynanan maçta sahadan 6-1’lik galibiyetle ayrıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Otomobil alırken ne kadar kazıklanıyoruz? Yerli üretimler Avrupa’da kaça satılıyor?
Osimhen'den korkutan haber: Uçağı acil iniş yaptı
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
Fenerbahçeli futbolcular hayal kırıklığı yaşadı: Yönetime olay tepki
Türk hakem hazırlık maçında Ürdün'ü karıştırdı: Skandal hareket
Emekli maaşından kaç para eksildiğini açıkladı: Asgari ücretlinin vay haline
Beklenen oldu! Meteoroloji 'İstanbul'un dibinde başlayıp yayılacak' dedi
Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Kuvvetli yağış ve sel için saat verildi
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Spor
Galatasaray'daki kaprisli futbolcuyu açıkladı: Kerem Aktürkoğlu gibi yollarlar
Galatasaray'daki kaprisli futbolcuyu açıkladı: Kerem Aktürkoğlu gibi yollarlar
Galatasaray'da büyük zarar
Galatasaray'da büyük zarar
Milli takımda sakatlık: Kadrodan çıkarıldı
Milli takımda sakatlık: Kadrodan çıkarıldı