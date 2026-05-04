Göz göre göre şike: Futbolcular isyan etti! Başkan sahaya indi 4-1 öndeyken 5-4 yenildiler

Siirt'in Kurtalan ilçesinde Bölgesel Amatör Lig maçında Kurtalanspor ve Şırnak Petrolspor kozlarını paylaştı.

Kurtalan Stadı'nda oynanan mücadelede 15. dakikada Şırnak Petrolspor 1-0 öne geçerken, 54. dakikada skor 1-1 oldu.

54, 58 ve 67. dakikalarda attığı gollerle skoru 4-1’e getiren Şırnak Petrolspor’da yapılan oyuncu değişikleri sonrası ibre bir anda tersine döndü.

Kurtalanspor, 71, 90, 90+3 ve 90+5’te bulduğu peş peşe gollerle maçı 5-4 kazandı.

4-1 geriden gelerek maçı 5-4 kazanan Kurtalanspor, bu skorla küme düşmeden ligde kalmayı başardı.

BAŞKANDAN ''MAÇI KAYBEDİN'' TALİMATI

İddialara göre Şırnak Petrolspor Başkanı, takım 70. dakikada 4-1 önde olduğu sırada sahaya inerek ‘maçı kaybedin’ talimatı verdi ve Kurtalan 20 dakika içinde 4 gol atarak mücadeleyi çevirdi.

'GÖZ GÖRE GÖRE ŞİKE'

Kurtalanspor’un 90. dakikaya kadar 4-2 geride olduğu maçı son 3 dakikada bulduğu gollerle çevirmesi dikkatlerden kaçmazken, Şırnakspor forması giyen bazı futbolcuların ‘göz göre göre’ şike yapıldığı iddia etti.

Sosyal medyadan paylaşım yapan futbolcuların paylaşımları şöyle:

MAÇTAN SONRA ORTALIK KARIŞTI

Karşılaşmanın sona ermesiyle birlikte sahada tansiyon hızla yükseldi. Oyuncular arasında başlayan sözlü atışma kısa sürede büyüyerek fiziksel bir kavgaya dönüştü. İki takım futbolcularının karıştığı arbede sırasında tekmeler ve yumruklar savruldu.

Yaşanan gerginliğe teknik ekipler ile güvenlik görevlileri müdahale etti. Olaylar, yoğun çabaların ardından güçlükle yatıştırılabildi.

GÖZLER TFF’YE ÇEVRİLDİ

Sosyal medyada gündem olan paylaşımlarda, Şırnak Petrolspor kalecisinin kariyerinde ilk kez kendi talebi dışında oyundan alındığını ileri sürdüğü belirtildi. Deneyimli file bekçisi, takımının skor üstünlüğü bulunmasına rağmen kenara çekildiğini iddia ederken, bu sözler karşılaşmaya dışarıdan müdahale edilmiş olabileceği yönündeki tartışmaları alevlendirdi.

Diğer taraftan yapılan başka paylaşımlarda futbolcuların yaşanan duruma sert tepki gösterdiği ve maçla ilgili oldukça ağır ifadeler kullandığı dikkat çekti. Söz konusu iddiaların ardından gözler Türkiye Futbol Federasyonu’na çevrilirken, konuyla ilgili resmi bir inceleme başlatılması bekleniyor.