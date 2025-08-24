Gol yemeyen Göztepe'de savunmacılar dikkat çekti

Gol yemeyen Göztepe'de savunmacılar dikkat çekti
Yayınlanma:
Süper Lig'de son olarak Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-0 yenerek ilk 3 haftada gol yemeden 7 puanı alan Göztepe'de savunma yıldız gibi parladı.

Defansı üçlü savunmayla oynatan teknik direktör Stanimir Stoilov Rize deplasmanında Taha, Heliton ve Bokele'yi ilk 11'de oynattı.

Bulgar teknik adam ikinci yarıda diğer stoperler Godoi ve Furkan'a da şans verdi.

Gürsel Aksel Stadı'ndaki Fenerbahçe müsabakasında Godoi, Heliton ve Bokele'yi sahaya süren Stoilov, maçın gidişatına göre yine iki stoperi Taha ve Furkan'ı oyuna aldı.

Son Karagümrük deplasmanında ise Furkan, Heliton ve Bokele üçlüsü forma giydi.

Godoi sakatlığından dolayı İstanbul'a götürülmezken, Taha son dakikalarda oyuna dahil oldu.

SAVUNMA PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ

3 maçında da kalesini gole kapatan sarı-kırmızılılarda oyuncuların gösterdiği savunma performansı şimdiden çok dikkat çekti.

Bokele, Çaykur Rizespor maçında gol de atarak hücuma katkı sundu.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Filenin Sultanları fırtına gibi başladı: Dünya Kupası'nda muhteşem galibiyet
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Spor
Galatasaray yine kazandı: Eren Elmalı Kayseri'de yıldızlaştı
Galatasaray yine kazandı: Eren Elmalı Kayseri'de yıldızlaştı
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'a yapılan 3 teklifi açıkladı
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'a yapılan 3 teklifi açıkladı
TFF Süper Lig ekiplerine kötü haberi verdi: Galatasaray ve Fenerbahçe de var
TFF Süper Lig ekiplerine kötü haberi verdi: Galatasaray ve Fenerbahçe de var