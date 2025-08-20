Göksel Gümüşdağ istedi: Muhammed Şengezer kaldı

İstanbul Başakşehir FK, milli kalecisi Muhammed Şengezer’in sözleşmesini 2027/28 sezonu sonuna kadar uzattığını resmen duyurdu. İstanbul kulübü, başarılı eldivenin 2026’da sona erecek mevcut kontratının bir yıl daha uzatıldığını açıkladı.

GÜMÜŞDAĞ İLE İMZALADI

Başakşehir’in resmi açıklamasında, imza törenine kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ’ın da katıldığı belirtildi. Açıklamada, “Geldiği ilk günden bu yana özverisi ve çalışkanlığıyla ailemizin kıymetli parçalarından biri olan Muhammed Şengezer’e kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

28 yaşındaki kaleci, Başakşehir formasıyla gösterdiği istikrarlı performansla hem teknik heyetin hem de taraftarın güvenini kazandı.

2019’dan bu yana kulüpte görev yapan Şengezer, Türkiye A Milli Takımı’na da çağrılarak kariyerinde önemli bir ivme yakaladı.