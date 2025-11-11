Gizem Örge: Senin Allah'ına gurban

Fenerbahçe'nin ve Kadın Voleybol Milli Takımı'nın yıldızı Gizem Örge, takıma sezon başında katılan İtalyan yıldız Alessio Orro'ya övgüler yağdırdı. Spor Sergi kanalına konuşan Gizem, şunları söyledi:

"Müthiş tatlı bir kadın. Aşırı pozitif. Takım oyuncusu diyebilirim onun için. Ona baktığım zaman işler çok kötü gittiği anda bile 'Biz yaparız' enerjisini alıyorsun ve beraber mücadeleye devam edebileceğin enerjiyi sana veriyor. Bir libero olarak en çok etkilendiğim yönlerinden biri de defansı. Bazen 'Senin Allah'ına kurban' diyorum. O kadar çok defans yapıyor ki bazen onun defans yaptığı toplara ben pas attığım için kendimi pasör gibi hissediyorum."

"ONUNLA OYNAMAKTAN KEYİF ALIYORUM"

Gizem, kaptan Eda Erdem için de şu ifadeleri kullandı:

Bir mucize: Gizem Örge

"Sahada zaten yani ne söyleyebilirim ki, en son Dünya Şampiyonası'nda gördünüz… O istediği zaman bence müthiş yetenekli bir kadın. Hiç antrenman olmadan... Karın kasında bir sakatlık olduğu olduğu sadece için maçtan maça oynadı. Bir spa merkezi vardı, sıcak suya girdi birkaç kez karnına iyi geliyor diye. Antrenman yapmadan sadece maçlarda oynadı. Ben de espri yapıyordum: "Görüyorsunuz arkadaşlar yani 30 yaş üstü sporcuların çok da antrenmana ihtiyacı yok, ben de aslında antrenman yapmadan oynayabilirim." diye düşünüyorum falan. Hem milli takımda hem de Fenerbahçe'de oynarken iki forma için; Türk bayrağı için, Fenerbahçe arması için müthiş bir mücadele ve özveri veriyor. Onunla birlikte oynamaktan inanılmaz keyif alıyorum."