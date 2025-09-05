Bir mucize: Gizem Örge

Tayland'da düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda ABD'yi 3-1 yenerek tarihinde ilk kez yarı finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın mucize liberosu Gizem Örge, yine harikalar yaratıyor.

Filenin Sultanları'nın "Savunma Bakanı" olarak isimlendirilen Gizem Örge, çeyrek finaldeki ABD maçında da inanılmaz toplanı çıkararak 3-1'lik galibiyette önemli rol oynadı.

Milli takım finale kalmak için Japonya ile karşılaşacak ve yine gözler Gizem Örge'de olacak.

"TARİH YAZMAMIZ BURADA DA KALMAYACAK"

Gizem, tarihi maçla ilgili de iddialı konuşurken, tarih yazmaya devam ettiklerini söyledi.

Milli voleybolcu, şu ifadeleri kullandı:

"ABD maçının bazı zamanlarında strese girdiğimiz anlar oldu. Filenin Sultanları tarih yazmaya devam ediyor. Önemli olan kazanmaktı. Strese girdiğimiz anlarda da oyunun kontrolünü kısa süreliğine kaybettiğimiz zamanlar oldu. ABD, bu anları çok iyi değerlendirdi. Ama biz kazanmayı bildik. Tarih yazmamız burada da kalmayacak diye düşünüyorum. Tüm konsantremizle Japonya maçına hazırlanıp finalde olacağız, buna inanıyoruz."