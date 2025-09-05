Bir mucize: Gizem Örge

Bir mucize: Gizem Örge
Yayınlanma:
A Milli Kadın Voleybol Takımımızın liberosu Gizem Örge, Dünya Şampiyonası'nda da harikalar yaratıyor. Filenin Sultanları'nın "Savunma Bakanı" olarak anılan Gizem Örge, "Filenin Sultanları tarih yazmaya devam ediyor" dedi.

Tayland'da düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda ABD'yi 3-1 yenerek tarihinde ilk kez yarı finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın mucize liberosu Gizem Örge, yine harikalar yaratıyor.

Filenin Sultanları'nın "Savunma Bakanı" olarak isimlendirilen Gizem Örge, çeyrek finaldeki ABD maçında da inanılmaz toplanı çıkararak 3-1'lik galibiyette önemli rol oynadı.

Milli takım finale kalmak için Japonya ile karşılaşacak ve yine gözler Gizem Örge'de olacak.

"TARİH YAZMAMIZ BURADA DA KALMAYACAK"

whatsapp-image-2025-09-05-at-15-15-05.jpeg

Gizem, tarihi maçla ilgili de iddialı konuşurken, tarih yazmaya devam ettiklerini söyledi.

Milli voleybolcu, şu ifadeleri kullandı:

"ABD maçının bazı zamanlarında strese girdiğimiz anlar oldu. Filenin Sultanları tarih yazmaya devam ediyor. Önemli olan kazanmaktı. Strese girdiğimiz anlarda da oyunun kontrolünü kısa süreliğine kaybettiğimiz zamanlar oldu. ABD, bu anları çok iyi değerlendirdi. Ama biz kazanmayı bildik. Tarih yazmamız burada da kalmayacak diye düşünüyorum. Tüm konsantremizle Japonya maçına hazırlanıp finalde olacağız, buna inanıyoruz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

'Vatan haini'
Süper meyvede hasat zamanı: 11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Süper meyvede hasat zamanı
11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti: 'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi: İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor! Dekarda 3,5 ton ürün veriyor: Japonlar tiryakisi oldu
Japonlar tiryakisi oldu
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor: Dekarda 3,5 ton ürün veriyor
9 ülkeden Türklere vize duvarı: Giriş artık neredeyse imkansız
İstanbul'un 29 ilçesi için uyarı geldi: Elektrik kesintilerine hazır olun
Beşiktaş'ta başkanlık yarışı! Kapı birden açıldı: Siz adaysanız ben yokum!
İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak: Başlama ve bitiş tarihleri açıklandı
31 bin hektara ekildi dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor: Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor
Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor!
31 bin hektara ekildi, dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor
Spor
Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor
Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor
Fenerbahçe'ye bir günde iki kötü haber: Teknik direktörler art arda teklifleri reddetti
Fenerbahçe'ye bir günde iki kötü haber: Teknik direktörler art arda teklifleri reddetti
Ergin Ataman'dan sert tepki: Saygısızlık
Ergin Ataman'dan sert tepki: Saygısızlık