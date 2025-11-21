Gizem Örge: Beslenmesi yasak hayvan gibiydim!
Fenerbahçe Medicana, Sultanlar Ligi maçında Galatasaray Daikin'i 3-2 yendi. Sarı lacivertli takım, kıran kırana geçen maçta 27-25, 22-25, 25-23, 25-27 ve 15-11'lik setlerle sonuca ulaştı.
Karşılaşma sonrası Fenerbahçe Medicana'nın yıldızlarından Gizem Örge, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Gizem Örge, şunları söyledi:
- Maç çok gergindi. Son 1.5 sette beslenmesi yasak hayvan gibiydim.
- Sahada öyle bir adrenalin oluştu ki işte öyle bir şey. Sesim de gitti.
- Derbi kazanmak bizim için her zaman önemli.
- Çok mutluyuz galibiyet için. Hatalarımızdan ders çıkarıp daha iyi voleybol oynamak için her gün çalışacağız.
EDA ERDEM: GALATASARAY'I TEBRİK ETMEK LAZIM
Kaptan Eda Erdem ise şöyle konuştu:
- Mutluyuz. İyi bir voleybol yoktu ama galibiyet her zaman çok iyidir, hele hele derbi galibiyeti.
- Zor bir maç oldu. Mutluyuz, derbileri kazanmak her zaman çok değerli.
- Galatasaray'ı da tebrik etmek lazım, bence çok güzel mücadele ettiler.
- Hem sıçramam hem de patlayıcı kuvvetim tam yerinde değil farkındayım. 2.5 ay hiçbir şey yapamadım çok normal ciddi bir sakatlıktı.
- Fiziksel olarak şu anki durumumdan memnum değilim ama kondisyonerimizle çalışıyoruz. Sabırlı olmam lazım.