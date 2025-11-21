Gizem Örge: Beslenmesi yasak hayvan gibiydim!

Fenerbahçe Medicana'nın yıldız oyuncusu Gizem Örge, çarpıcı açıklamalarda bulundu ve "Beslenmesi yasak hayvan gibiydim" dedi.

Fenerbahçe Medicana, Sultanlar Ligi maçında Galatasaray Daikin'i 3-2 yendi. Sarı lacivertli takım, kıran kırana geçen maçta 27-25, 22-25, 25-23, 25-27 ve 15-11'lik setlerle sonuca ulaştı.

Karşılaşma sonrası Fenerbahçe Medicana'nın yıldızlarından Gizem Örge, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

2024/11/08/hbfb.jpg

Gizem Örge, şunları söyledi:

- Maç çok gergindi. Son 1.5 sette beslenmesi yasak hayvan gibiydim.

- Sahada öyle bir adrenalin oluştu ki işte öyle bir şey. Sesim de gitti.

- Derbi kazanmak bizim için her zaman önemli.

whatsapp-image-2025-11-21-at-13-08-33.jpeg

- Çok mutluyuz galibiyet için. Hatalarımızdan ders çıkarıp daha iyi voleybol oynamak için her gün çalışacağız.

EDA ERDEM: GALATASARAY'I TEBRİK ETMEK LAZIM

Kaptan Eda Erdem ise şöyle konuştu:

- Mutluyuz. İyi bir voleybol yoktu ama galibiyet her zaman çok iyidir, hele hele derbi galibiyeti.

whatsapp-image-2025-11-21-at-13-18-50.jpeg

- Zor bir maç oldu. Mutluyuz, derbileri kazanmak her zaman çok değerli.

- Galatasaray'ı da tebrik etmek lazım, bence çok güzel mücadele ettiler.

- Hem sıçramam hem de patlayıcı kuvvetim tam yerinde değil farkındayım. 2.5 ay hiçbir şey yapamadım çok normal ciddi bir sakatlıktı.

- Fiziksel olarak şu anki durumumdan memnum değilim ama kondisyonerimizle çalışıyoruz. Sabırlı olmam lazım.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

