Giresunspor yine kazandı

Giresunspor, Trabzonspor'dan sonra Mihalıççık Belediyespor'u da yendi.

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 8. haftasında Giresunspor sahasında Mihalıççık Belediyespor'u 33-30 yendi.

Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını, ev sahibi takım 16-15 önde tamamladı.

Maçın ikinci yarısında üstünlüğünü koruyan Giresunspor, maçtan 33-30 galip ayrıldı.

TRABZONSPOR'U DEPLASMANDA DEVİRMİŞTİ

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 7. haftasında Giresunspor, deplasmanda Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 36-29 mağlup etmişti.

Beşirli Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısı, 15-15 eşitlikle bitmişti.

Giresunspor Süper Lig'de: Hak ettiğimiz yerdeyiz

Giresun ekibi, ikinci yarıda skorda öne geçmiş ve sahadan 36-29 galip ayrılmıştı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

