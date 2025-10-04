Giresunspor yine kazandı
Giresunspor, Trabzonspor'dan sonra Mihalıççık Belediyespor'u da yendi.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 8. haftasında Giresunspor sahasında Mihalıççık Belediyespor'u 33-30 yendi.
Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını, ev sahibi takım 16-15 önde tamamladı.
Maçın ikinci yarısında üstünlüğünü koruyan Giresunspor, maçtan 33-30 galip ayrıldı.
TRABZONSPOR'U DEPLASMANDA DEVİRMİŞTİ
Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 7. haftasında Giresunspor, deplasmanda Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 36-29 mağlup etmişti.
Beşirli Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısı, 15-15 eşitlikle bitmişti.
Giresun ekibi, ikinci yarıda skorda öne geçmiş ve sahadan 36-29 galip ayrılmıştı.