Gheorghe Hagi seçimini yaptı: Tarafını açıkladı

Rumen futbolunun efsane ismi Gheorghe Hagi, 2026 Dünya Kupası play-off yarı finalinde Türkiye ile oynanacak kritik karşılaşma öncesi temkinli açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın efsanesi Gheorghe Hagi, 2026 Dünya Kupası play-off'unda Romanya'nın, A Milli Takımımız ile oynayacağı kritik maç öncesi gündem yaratan açıklamalar yaptı.
Hagi, Rumen basınına yaptığı değerlendirmede Türkiye maçının önemine dikkat çekti.

Hagi, "Türkiye maçının sonrasını konuşmak tamamen yanlış. Türkiye maçına odaklanmalıyız çünkü birçok ayrıntı var" ifadelerini kullandı.

"TARAFIM BELLİ"

Hagi Türk Milli takımına sempati duymasına karşın tarafının açık ve net olduğunu ifade etti.
Rumen teknik adam, "Mart ayında kalbimde Romanya, sağ tarafında Türkiye logosu olan bir tişört yaptıracağım. Şu anda şaka yapıyorum tabii, benim %100 Romanya'nın tarafında olduğum çok açık. Diğer tarafta, ikinci vatanım var. Ailem ve ben hep olağanüstü hissettik. Bana iyi baktığı için Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Aksi takdirde, yüzde 100 Romanyalıyım. Ruhumun takımı her zaman milli takım olmuştur" diye konuştu.

Deneyimli teknik direktörleri sayesinde maça detaylı hazırlanacaklarını belirten Hagi, küçük ayrıntıların fark yaratabileceğini vurguladı ve "Deplasmanda oynayacağız ve kesinlikle çok zor olacak ama imkansız diye bir şey yok" dedi.

CESARET VURGUSU

Hagi, oyuncuların cesaretli oynaması gerektiğini belirterek, "Önemli olan inanmak, cesaretli oynamak ve iyi bir maç çıkarmak. Herkes elinden geleni yapmalı" sözlerini kullandı.
Rumen futbol efsanesi ayrıca Romanya’nın doğru konsantrasyon ve doğru kadro yapısıyla 2026 Dünya Kupası’na gitme şansına sahip olduğunu ifade etti.

